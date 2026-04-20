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TRAGÉDIA

Acidente entre dois carros deixa 8 mortos na Chapada Diamantina

Colisão aconteceu no trecho que liga os municípios de Boninal e Seabra

Redação
Por Redação

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Parte das vítimas iriam para festa no município de Boninal.
Parte das vítimas iriam para festa no município de Boninal. -

Um acidente entre dois carros de passeio na noite deste domingo (19) na BA-148, trecho que liga os municípios de Boninal e Seabra, na Chapada Diamantina, deixou ao menos oito mortos e outros dois feridas, incluindo duas crianças. A colisão ocorreu nas proximidades da localidade conhecida como Baixões, mobilizando equipes de emergência da região.

De acordo com informações do site Portal do Cerrado, seis ocupantes de um dos carros morreram ainda no local, enquanto no segundo veículo duas pessoas também não resistiram aos ferimentos.

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Três pessoas sobreviveram ao acidente e foram socorridas, incluindo duas crianças, levadas para unidades de saúde da região. Contudo, ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Seabra e Boninal atenderam as vítimas. Socorristas de uma empresa privada que passavam pela rodovia também ajudaram nos primeiros atendimentos.

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Identificação

Sete vítimas fatais já foram identificadas: Itamara Matos Novais, Flávia da Silva de Oliveira, Elielson da Silva Filho, Maria Isabel Sales, Caíque Oliveira Souza, Hidelte Celestrina de Souza e Vanessa Fernandes Ferreira Rodrigues. Relatos colhidos no local indicam que parte dos envolvidos no acidente seguia para uma festa em Boninal.

As autoridades policiais e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) iniciaram as investigações para determinar as causas e a dinâmica da colisão. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local, e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) em Seabra.

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Tags:

acidente de carro chapada diamantina vítimas fatais

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