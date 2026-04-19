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TRAGÉDIA NA BAHIA

Homem morre esmagado após laje de casa que construía desabar na Bahia

Ele tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro e imóvel era sonho antigo

Andrêzza Moura
Por

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Desabamento aconteceu na manhã deste domingo, 19
Desabamento aconteceu na manhã deste domingo, 19 -

A manhã deste domingo, 19, foi marcada por uma tragédia na zona rural de Jitaúna, na região sul da Bahia. O trabalhador Júlio Almeida Barbosa, de 43 anos, morreu após o desabamento da laje de um imóvel que ele próprio construía, na localidade do Paty.

Segundo relatos de familiares e testemunhas, Júlio trabalhava na fase final da obra, retirando escoras de sustentação da laje, quando toda a estrutura cedeu de forma repentina, desabando sobre ele. O impacto foi violento e não deu chance de socorro imediato.

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Sonho interrompido

Familiares revelaram que o local seria mais do que uma casa: representava a realização de um projeto de vida.

A construção do imóvel era dedicada aos fins de semana. Após anos vivendo no estado do Rio de Janeiro, Júlio havia retornado recentemente ao interior baiano com um objetivo de viver uma vida tranquila no campo, ao lado da mãe.

A casa, ainda em fase de acabamento, seria seu refúgio definitivo, um sonho que acabou interrompido de forma abrupta.

Resgate complexo

Devido à gravidade do desabamento, a retirada do corpo exigiu uma operação delicada. Foi necessária a utilização de uma retroescavadeira para auxiliar no trabalho das equipes no local.

Agentes da Guarda Civil Municipal isolaram a área e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Corpo de Bombeiros, que confirmaram o óbito ainda no canteiro de obras.

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O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal em Jequié, onde serão realizados os procedimentos de necropsia antes da liberação para sepultamento. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags:

Acidente . desabamento de laje Jitaúna

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