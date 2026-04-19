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AVANÇO

Ponte Salvador Itaparica: Inema concede autorização para dragagem

edida é um passo importante para o início das obras físicas do equipamento

Anderson Ramos
Por

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Imagem projetada da Ponte Salvador-Itaparica.
Imagem projetada da Ponte Salvador-Itaparica. -

O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) publicou portaria na qual concede autorização, válida por três anos, à Concessionária Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica, para dragagem na Baía de Todos-os-Santos. A medida é um passo importante para o início das obras físicas do equipamento.

De acordo com o documento, a dragagem será composta por sete polígonos pequenos e uma central. A autorização permite atingir a cota de projeto de 15 metros por 0,5 metros de profundidade, com volume de sedimento totalizando 3.774.115,20 m3.

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A portaria assinada pelo diretor-geral em exercício Danilo Leite Mesquita, destaca que a análise de viabilidade ambiental de competência do Inema, cabendo ao interessado obter a autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Início das obras

Uma das maiores obras de mobilidade urbana da história da Bahia, a ponte Salvador-Itaparica, terá início em junho deste ano. A afirmação foi dada pelo presidente Lula (PT), no último dia 2 de abril, durante visita a Salvador.

"Essa obra é fantástica, porque ela vai atender à parte mais pobre da população. É uma ponte de quase 13 quilômetros e 47 mil metros, uma ponte que vai custar quase 14 bilhões de reais, uma ponte que tem 3 bilhões de reais do orçamento da União e tem dinheiro do Banco dos Brics e tem dinheiro do BNDES. Vai ser uma obra extraordinária, possivelmente a maior ponte aqui da América Latina", disse Lula.

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O presidente ainda estimou que, após o início das obras em junho, a entrega ocorra em 5 anos, ou seja, até 2031.

"A ponte ainda vai levar pelo menos uns 4 ou 5 anos para ser feita. Não é uma coisa rápida, porque é uma obra extraordinária. A base, a fundação já foi estudada, está tudo pronto. Eu acho que agora, em junho, devem começar [as obras], completou o presidente.

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Dragagem inema ponte salvador-itaparica

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