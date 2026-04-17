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BAHIA

Ponte Salvador-Itaparica terá iluminação cênica e promete ser novo cartão-postal

Conheça o projeto de iluminação que fará da ponte um ícone turístico da Bahia

Iarla Queiroz
Por

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Ponte Salvador-Itaparica
Ponte Salvador-Itaparica -

A futura Ponte Salvador-Itaparica, uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil, não será apenas um corredor de mobilidade. O projeto também aposta em impacto visual e contará com um sistema de iluminação cênica que deve transformar o equipamento em um show de luzes, com cores e efeitos que poderão variar em datas comemorativas e ocasiões especiais.

A proposta vai além da engenharia. A ideia é que a ponte se consolide como um novo símbolo turístico da Bahia, projetando uma imagem moderna, vibrante e diversa do estado para moradores e visitantes.

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Resumo

O que você vai ler nesta reportagem

  • A Ponte Salvador-Itaparica terá iluminação cênica, proporcionando um espetáculo de luzes em datas comemorativas.
  • Estrutura de 12 km sobre o mar, a ponte será um novo cartão-postal da Bahia, destacando-se pelo design moderno.
  • A travessia entre Salvador e Itaparica será reduzida para 10 minutos, melhorando mobilidade e turismo na região.
  • Serão duas praças de pedágio na Ilha de Itaparica, com tarifas ajustadas pela inflação até a inauguração.

Um novo cartão-postal iluminado

Pensada para ser vista e admirada de longe, a ponte terá iluminação em toda a sua extensão, que ultrapassa 12 quilômetros sobre o mar. O sistema permitirá mudanças de cores e composições visuais, criando cenários diferentes ao longo do ano.

Na prática, isso significa que a estrutura poderá “se vestir” de cores temáticas em datas como festas populares, eventos culturais e campanhas institucionais, reforçando o apelo turístico e simbólico do equipamento.

A expectativa é que a ponte passe a integrar o roteiro visual de Salvador, ao lado de pontos tradicionais, com um diferencial: a iluminação dinâmica e programável.

Engenharia que respeita o mar e quem vive dele

Apesar do impacto visual, o projeto foi desenhado para não interferir na rotina da Baía de Todos-os-Santos. A circulação marítima seguirá preservada, sem prejuízos para atividades econômicas e turísticas.

Navios que operam no Porto de Salvador não precisarão passar sob a ponte, o que elimina riscos de impacto nas operações portuárias. Já embarcações menores, como saveiros, escunas e barcos de pesca, terão espaço suficiente para circular normalmente.

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Travessia em 10 minutos e fim da longa espera

Um dos principais impactos da ponte será no tempo de deslocamento. Hoje, a travessia entre Salvador e Itaparica pode levar horas, especialmente em períodos de alta demanda no ferry-boat.

Com a ponte, esse tempo deve cair para cerca de 10 minutos de carro.

A mudança promete transformar a dinâmica de mobilidade na região, facilitando o acesso ao interior e ao litoral baiano, além de impulsionar o turismo e a economia local.

Pedágio e modelo de cobrança

O projeto prevê duas praças de pedágio na Ilha de Itaparica, ambas no município de Vera Cruz. A tarifa base, definida em contrato, é de R$ 45 em Mar Grande e R$ 5 na região da Ponte do Funil (valores de 2019, que serão atualizados pela inflação na data de inauguração).

Infraestrutura para evitar novos gargalos

Para garantir que o ganho de tempo não se perca no trânsito, o projeto inclui uma série de intervenções viárias.

Em Salvador, haverá novos viadutos e túneis conectando a ponte à malha urbana. Já em Itaparica, será construída uma via expressa de 22 quilômetros, além da duplicação de trechos estratégicos da BA-001.

A ideia é distribuir o fluxo de veículos de forma eficiente e evitar congestionamentos nos acessos.

Prazo definido e investimento bilionário

Com investimento estimado em cerca de R$ 14 bilhões, a ponte deve ter as obras iniciadas em junho deste ano, com conclusão prevista para 2031.

O projeto conta com recursos da União, do BNDES e do banco dos Brics, sendo considerado uma das maiores intervenções de mobilidade da América Latina.

Veja fotos da Iluminação cênica

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Qual é o impacto da Ponte Salvador-Itaparica na mobilidade na região?

A ponte deve reduzir o tempo de travessia entre Salvador e Itaparica para cerca de 10 minutos de carro, facilitando o acesso ao interior e ao litoral baiano.

Como será a iluminação da ponte?

A ponte contará com um sistema de iluminação cênica que permitirá variações de cores e efeitos, transformando-a em um atrativo visual nas noites de Salvador, especialmente em datas comemorativas.

O projeto da ponte respeita a circulação marítima?

Sim, o projeto foi elaborado para preservar a circulação marítima na Baía de Todos-os-Santos, garantindo que navios maiores não precisem passar sob a ponte e que embarcações menores tenham espaço suficiente para circular.

Haverá pedágio na ponte?

Sim, o projeto prevê duas praças de pedágio na Ilha de Itaparica, com tarifas de R$ 45 e R$ 5, além de um benefício para quem retornar em até 24 horas, totalizando R$ 50.

Qual é o investimento e o prazo para a conclusão da ponte?

O investimento estimado é de cerca de R$ 14 bilhões, com início das obras previsto para junho deste ano e conclusão para 2031.

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Bahia economia Ponte Salvador–Itaparica Salvador

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