Ponte Salvador-Itaparica: saiba onde as obras vão começar

Ponte Salvador-Itaparica: governo do Estado definiu local de sede e canteiro de obras - Foto: Divulgação

O projeto da Ponte Salvador-Itaparica, uma das maiores obras de mobilidade da história do estado, deu um passo decisivo. O consórcio responsável pela construção do equipamento viário já tem um "QG" definido na capital baiana: o Espaço Jequitaia, localizado no bairro da Calçada.

Nesta quinta-feira, 16, a edição do Diário Oficial do Estado (DOE) traz a formalização do contrato para o uso do imóvel, na Avenida Oscar Pontes. Essa efetivação marca o início da montagem da logística terrestre para a obra.

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O denominado Espaço Jequitaia foi cedido gratuitamente pelo Estado da Bahia à concessionária. A escolha se deve à proximidade com a zona portuária da capital baiana e à futura cabeceira da ponte.

O contrato assinado entre as secretarias da Administração (Saeb), de Infraestrutura (Seinfra) e a Secretaria Extraordinária da Ponte, com a concessionária, entrou em vigor na quarta-feira, 15.

O acordo, segundo a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), tem validade de seis anos e garante que o local servirá exclusivamente como sede administrativa e canteiro de obras.

Logística

Além do endereço em Salvador, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) detalhou a logística marítima e terrestre necessária para erguer a estrutura sobre a Baía de Todos-os-Santos.

A chamada Plataforma Linear Provisória (PLP), que servirá de apoio técnico para as máquinas e operários, terá uma extensão total de 12,3 quilômetros — praticamente a dimensão da ponte.

Salvador : serão 7,256 km de estruturas de apoio, incluindo o pátio Casa Pia e quatro trapiches (cais) próximos aos pilares principais.

: serão 7,256 km de estruturas de apoio, incluindo o pátio Casa Pia e quatro trapiches (cais) próximos aos pilares principais. Itaparica/Vera Cruz : serão 5,084 km de plataformas, contando com dois canteiros específicos e alojamentos para trabalhadores.

Espaço Jequitaia vai funcionar como sede e canteiro de obras da ponte Salvador-Irapatica | Foto: Reprodução/Google Street View

Estrutura de apoio e alojamentos

Na Ilha de Itaparica, o planejamento é maior para suportar o fluxo de operários. O documento ambiental retificado pelo Inema prevê:

Canteiro 02 : funcionará como central logística e alojamento para as equipes.

: funcionará como central logística e alojamento para as equipes. Canteiro 03 : apoio direto à construção na margem de Vera Cruz.

: apoio direto à construção na margem de Vera Cruz. Cais de apoio : estruturas nos pilares P51 ao PIII e no pilar P14, essenciais para o transporte de materiais via mar.

Lula anuncia início das obras para junho

Uma das maiores obras de mobilidade urbana da história da Bahia, a ponte Salvador-Itaparica, terá início em junho deste ano. A afirmação foi dada pelo presidente Lula (PT), no último dia 2 de abril, durante visita a Salvador.

"Essa obra é fantástica, porque ela vai atender à parte mais pobre da população. É uma ponte de quase 13 quilômetros e 47 mil metros, uma ponte que vai custar quase 14 bilhões de reais, uma ponte que tem 3 bilhões de reais do orçamento da União e tem dinheiro do Banco dos Brics e tem dinheiro do BNDES. Vai ser uma obra extraordinária, possivelmente a maior ponte aqui da América Latina", disse Lula.

O presidente do Brasil ainda estimou que, após o início das obras em junho, a entrega ocorra em 5 anos, ou seja, até 2031.

"A ponte ainda vai levar pelo menos uns 4 ou 5 anos para ser feita. Não é uma coisa rápida, porque é uma obra extraordinária. A base, a fundação já foi estudada, está tudo pronto. Eu acho que agora, em junho, devem começar [as obras], completou o presidente.

