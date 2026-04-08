Desabamento de marquise deixa uma pessoa ferida na Ribeira

- Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Um homem de aproximadamente 60 anos ficou ferido após o desabamento de uma marquise na manhã desta quarta-feira, 8, no bairro da Ribeira, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 7h40, na Travessa Domingos Rabelo, localizada na comunidade do Areal. Além da vítima, dois veículos que estavam estacionados foram atingidos pelos escombros.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente para realizar o resgate. O idoso foi socorrido lúcido e encaminhado para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há atualizações sobre o seu estado de saúde.

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O proprietário do imóvel, Gilcimar Trindade, relatou que a família já planejava realizar reformas na estrutura, mas foi surpreendida pelo incidente enquanto ainda dormia. De acordo com ele, a estrutura da casa é antiga e a manutenção estava programada para o final deste mês.

"A gente já estava planejando fazer as coisas, não estávamos fazendo reforma nenhuma, estávamos planejando. Só que infelizmente não deu tempo. Você sabe, é correria, a gente solicita, às vezes não é atendido. Ia fazer por conta própria, estava tudo marcado para ser até o final do mês", explicou Gilcimar.

Apesar do susto e dos danos materiais, o dono da casa expressou alívio pelo fato de a vítima ter sido socorrida com vida.

"Estávamos dormindo quando ouvimos o barulho. Agradecer a Deus que não teve mais tragédia com as pessoas e o rapaz que teve o acidente, graças a Deus saiu daqui acordado, foi para o hospital. O pior seria se eu estivesse agora chorando por alguém. Material a gente depois resolve, a gente constrói", desabafou o morador, que se comprometeu a prestar assistência ao vizinho atingido.

A área foi isolada para avaliação da Defesa Civil de Salvador (Codesal), que deve vistoriar o imóvel para determinar se há novos riscos de desabamento na estrutura remanescente.

Construção Irregular?

De acordo com o engenheiro da Codesal, Otto Moutinho, a área foi isolada e as três famílias devem ficar fora do imóvel até que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) faça a demolição emergencial. "Se após isso e a avaliação interna da Codesal avaliar que eles passaram, eles podem voltar para o prédio", explicou.

A região da Cidade Baixa amanheceu sob ameaça de chuva nesta quarta, 8, ainda conforme o engenheiro, a chuva pode dificultar o trabalho da equipe. "Se ela [a chuva] vier precipitar vai dificultar, mas é uma equipe especializada e quando estiver com condição pra tal, vão realizar a demolição e autorizar a entrada das famílias".