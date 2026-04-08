Tribunal de Justiça lança concurso que paga mais de R$ 10 mil

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Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Foto: Divulgação | TJSC

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) abriu neste mês as inscrições para um concurso público com diversas vagas para nível superior e médio e áreas de atuação.

As provas do concurso serão realizadas no dia 28 de junho, sendo para nível superior realizada pela manhã, das 08h às 12h, e para nível médio à tarde, das 15h às 19h

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Confira as vagas ofertadas:

Nível Superior

Analista Administrativo

Analista Contábil Econômico

Analista Jurídico

Analista de Sistemas

Arquiteto

Assistente Social

Enfermeiro

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Médico

Oficial de Justiça e Avaliador

Psicólogo

Nível Técnico

Técnico Judiciário Auxiliar

As vagas serão distribuídas pelas seguintes cidades:

Florianópolis

Criciúma

Lages

Joinville

Blumenau

Itajaí

Canoinhas

Chapecó

Joaçaba

Como se inscrever?

As inscrições para o concurso ficam abertas até o dia 30 de abril de 2026. O interessado deverá acessar, via internet, pelo site da Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 70,00, e deve ser paga até o dia 4 de maio de 2026.

Isenção de taxa

Alguns critérios definem quem terá direito à isenção da taxa de inscrição, são eles:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Ser doador de sangue, de Medula e Leite Materno

Ter renda mensal não ultrapasse 2 (dois) salários-mínimos

Ter sido convocado e nomeados pela Justiça Eleitoral a participar do pleito eleitoral e jurados que atuaram no Tribunal do Júri

A solicitação para o benefício deve ser feita do dia 1º de abril de 2026 até às 16h do dia 06 de abril de 2026, e enviar os documentos comprobatórios para a obtenção da isenção.