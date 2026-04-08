INSCRIÇÕES ABERTAS
Tribunal de Justiça lança concurso que paga mais de R$ 10 mil
São oferecidas vagas para diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade
Por Carla Melo
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O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) abriu neste mês as inscrições para um concurso público com diversas vagas para nível superior e médio e áreas de atuação.
As provas do concurso serão realizadas no dia 28 de junho, sendo para nível superior realizada pela manhã, das 08h às 12h, e para nível médio à tarde, das 15h às 19h
Confira as vagas ofertadas:
Nível Superior
- Analista Administrativo
- Analista Contábil Econômico
- Analista Jurídico
- Analista de Sistemas
- Arquiteto
- Assistente Social
- Enfermeiro
- Engenheiro Civil
- Engenheiro Eletricista
- Médico
- Oficial de Justiça e Avaliador
- Psicólogo
Nível Técnico
- Técnico Judiciário Auxiliar
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As vagas serão distribuídas pelas seguintes cidades:
- Florianópolis
- Criciúma
- Lages
- Joinville
- Blumenau
- Itajaí
- Canoinhas
- Chapecó
- Joaçaba
Como se inscrever?
As inscrições para o concurso ficam abertas até o dia 30 de abril de 2026. O interessado deverá acessar, via internet, pelo site da Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pelo certame.
A taxa de inscrição é no valor de R$ 70,00, e deve ser paga até o dia 4 de maio de 2026.
Isenção de taxa
Alguns critérios definem quem terá direito à isenção da taxa de inscrição, são eles:
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
- Ser doador de sangue, de Medula e Leite Materno
- Ter renda mensal não ultrapasse 2 (dois) salários-mínimos
- Ter sido convocado e nomeados pela Justiça Eleitoral a participar do pleito eleitoral e jurados que atuaram no Tribunal do Júri
A solicitação para o benefício deve ser feita do dia 1º de abril de 2026 até às 16h do dia 06 de abril de 2026, e enviar os documentos comprobatórios para a obtenção da isenção.
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