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INSCRIÇÕES ABERTAS

Tribunal de Justiça lança concurso que paga mais de R$ 10 mil

São oferecidas vagas para diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade

Carla Melo

Por Carla Melo

08/04/2026 - 9:05 h

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Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Tribunal de Justiça de Santa Catarina -

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) abriu neste mês as inscrições para um concurso público com diversas vagas para nível superior e médio e áreas de atuação.

As provas do concurso serão realizadas no dia 28 de junho, sendo para nível superior realizada pela manhã, das 08h às 12h, e para nível médio à tarde, das 15h às 19h

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Confira as vagas ofertadas:

Nível Superior

  • Analista Administrativo
  • Analista Contábil Econômico
  • Analista Jurídico
  • Analista de Sistemas
  • Arquiteto
  • Assistente Social
  • Enfermeiro
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro Eletricista
  • Médico
  • Oficial de Justiça e Avaliador
  • Psicólogo

Nível Técnico

  • Técnico Judiciário Auxiliar

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As vagas serão distribuídas pelas seguintes cidades:

  • Florianópolis
  • Criciúma
  • Lages
  • Joinville
  • Blumenau
  • Itajaí
  • Canoinhas
  • Chapecó
  • Joaçaba

Como se inscrever?

As inscrições para o concurso ficam abertas até o dia 30 de abril de 2026. O interessado deverá acessar, via internet, pelo site da Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 70,00, e deve ser paga até o dia 4 de maio de 2026.

Isenção de taxa

Alguns critérios definem quem terá direito à isenção da taxa de inscrição, são eles:

  • Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
  • Ser doador de sangue, de Medula e Leite Materno
  • Ter renda mensal não ultrapasse 2 (dois) salários-mínimos
  • Ter sido convocado e nomeados pela Justiça Eleitoral a participar do pleito eleitoral e jurados que atuaram no Tribunal do Júri

A solicitação para o benefício deve ser feita do dia 1º de abril de 2026 até às 16h do dia 06 de abril de 2026, e enviar os documentos comprobatórios para a obtenção da isenção.

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Tags:

concurso público santa catarina tribunal de justiça

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