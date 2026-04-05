FESF-SUS abre seleção com vagas em Salvador e interior da Bahia

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Fundação Estatal Saúde da Família abre vagas de emprego - Foto: Divulgação | Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em diversas cidades da Bahia, incluindo Salvador e Feira de Santana.

Além das vagas imediatas, o edital também prevê formação de cadastro de reserva.

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Cargos e áreas disponíveis

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico e superior, com atuação nos Núcleos de Gestão e Regulação (NGR).

Entre os cargos ofertados estão:

Enfermeiro

Cardiologista

Ginecologista

Otorrinolaringologista

Ortopedista

Cidades com vagas

As vagas estão distribuídas entre os municípios de:

Alagoinhas

Barreiras

Feira de Santana

Ilhéus

Jacobina

Juazeiro

Salvador

Teixeira de Freitas

Vitória da Conquista

Salários e carga horária

A jornada de trabalho varia entre 24 e 40 horas semanais.

Salários-base: de R$ 1.598,76 a R$ 4.245,89

Gratificação: até 26,5%

Benefícios: auxílio-alimentação/refeição

Médicos: remuneração pode chegar a R$ 6.600

Como se inscrever

As inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira (7) e devem ser feitas por e-mail.

Cada cargo possui um endereço eletrônico específico, além de formulário próprio disponível no edital oficial da FESF-SUS.