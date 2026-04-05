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CONCURSOS

FESF-SUS abre seleção com vagas em Salvador e interior da Bahia

Oportunidades são para níveis técnico e superior, com salários de até R$ 6,6 mil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/04/2026 - 16:31 h

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Fundação Estatal Saúde da Família abre vagas de emprego
Fundação Estatal Saúde da Família abre vagas de emprego -

A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em diversas cidades da Bahia, incluindo Salvador e Feira de Santana.

Além das vagas imediatas, o edital também prevê formação de cadastro de reserva.

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Cargos e áreas disponíveis

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico e superior, com atuação nos Núcleos de Gestão e Regulação (NGR).

Entre os cargos ofertados estão:

  • Enfermeiro
  • Cardiologista
  • Ginecologista
  • Otorrinolaringologista
  • Ortopedista

Cidades com vagas

As vagas estão distribuídas entre os municípios de:

  • Alagoinhas
  • Barreiras
  • Feira de Santana
  • Ilhéus
  • Jacobina
  • Juazeiro
  • Salvador
  • Teixeira de Freitas
  • Vitória da Conquista

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Salários e carga horária

A jornada de trabalho varia entre 24 e 40 horas semanais.

  • Salários-base: de R$ 1.598,76 a R$ 4.245,89
  • Gratificação: até 26,5%
  • Benefícios: auxílio-alimentação/refeição
  • Médicos: remuneração pode chegar a R$ 6.600

Como se inscrever

As inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira (7) e devem ser feitas por e-mail.

Cada cargo possui um endereço eletrônico específico, além de formulário próprio disponível no edital oficial da FESF-SUS.

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