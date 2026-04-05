CONCURSOS
FESF-SUS abre seleção com vagas em Salvador e interior da Bahia
Oportunidades são para níveis técnico e superior, com salários de até R$ 6,6 mil
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A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em diversas cidades da Bahia, incluindo Salvador e Feira de Santana.
Além das vagas imediatas, o edital também prevê formação de cadastro de reserva.
Cargos e áreas disponíveis
As oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico e superior, com atuação nos Núcleos de Gestão e Regulação (NGR).
Entre os cargos ofertados estão:
- Enfermeiro
- Cardiologista
- Ginecologista
- Otorrinolaringologista
- Ortopedista
Cidades com vagas
As vagas estão distribuídas entre os municípios de:
- Alagoinhas
- Barreiras
- Feira de Santana
- Ilhéus
- Jacobina
- Juazeiro
- Salvador
- Teixeira de Freitas
- Vitória da Conquista
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Salários e carga horária
A jornada de trabalho varia entre 24 e 40 horas semanais.
- Salários-base: de R$ 1.598,76 a R$ 4.245,89
- Gratificação: até 26,5%
- Benefícios: auxílio-alimentação/refeição
- Médicos: remuneração pode chegar a R$ 6.600
Como se inscrever
As inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira (7) e devem ser feitas por e-mail.
Cada cargo possui um endereço eletrônico específico, além de formulário próprio disponível no edital oficial da FESF-SUS.
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