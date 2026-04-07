Explosão no Stiep: prédio atingido passa por demolição nesta quarta

Decisão foi alinhada durante uma reunião - Foto: Divulgação Codesal

A demolição das partes comprometidas do prédio atingido por uma explosão seguida de incêndio no bairro do Stiep, em Salvador, terá início nesta quarta-feira, 8. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a medida faz parte da segunda etapa da operação para eliminar riscos estruturais no local.

Segundo a Codesal, a decisão foi alinhada durante uma reunião realizada na segunda-feira, 6, que contou com a participação de moradores do Conjunto Habitacional dos Bancários, além de representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da empresa responsável pelo serviço.

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De acordo com a Codesal, serão demolidas as áreas instáveis do bloco 105A, diretamente afetadas pela explosão ocorrida no fim de fevereiro. A intervenção é considerada essencial para garantir a segurança da estrutura e evitar novos incidentes.

Terceira fase

Os trabalhos serão executados pela empresa Angra, sob coordenação da Sedur, e têm previsão de conclusão até o final de abril. Após essa etapa, será iniciada uma terceira fase, que inclui o isolamento das áreas destruídas com alvenaria e a liberação das unidades parcialmente atingidas, desde que sejam consideradas seguras para reocupação.

| Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

A expectativa é que, com o avanço das intervenções, moradores de apartamentos não afetados possam retornar às suas residências com segurança. A Defesa Civil informou que seguirá acompanhando todas as etapas do processo e prestando suporte às famílias.

Relembre o caso

A explosão que atingiu o bloco 105A do Conjunto Habitacional dos Bancários, no bairro do Stiep, ocorreu na noite do dia 27 de fevereiro e foi seguida por um incêndio de grandes proporções. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Polícia Militar.

Na ocasião, moradores relataram momentos de pânico após o forte estrondo e a rápida propagação das chamas. Imagens do prédio danificado circularam nas redes sociais e chamaram atenção pela destruição causada em parte da estrutura do edifício.

Após o incêndio, o imóvel passou por vistorias técnicas para avaliar os danos estruturais e definir as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores e das construções vizinhas.