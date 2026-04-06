Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVENÇÃO

Salvador pode ter linha de ônibus exclusiva para mulheres

Objetivo da proposta é ampliar a segurança das mulheres no transporte coletivo

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

06/04/2026 - 19:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mulheres podem ter linhas exclusivas de ônibus em Salvador.
Mulheres podem ter linhas exclusivas de ônibus em Salvador. -

Linhas de ônibus conduzidas por mulheres para atendimento prioritário às mulheres em Salvador. Isto é o que propõe o projeto de lei apresentado pelo vereador Hélio Ferreira (PCdoB) e que está em tramitação na Câmara Municipal de Salvador.

O comunista justifica que o objetivo da proposta é ampliar a segurança das mulheres no transporte coletivo na capital baiana, reduzindo situações de assédio e violência, especialmente em horários de maior vulnerabilidade.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Constitui medida de política pública preventiva, voltada à redução de práticas abusivas e à promoção de um ambiente mais seguro, acessível e digno para as usuárias do transporte coletivo”, justifica o vereador.

De acordo com a proposta terão prioridade:

  • Mulheres;
  • Idosas;
  • Gestantes;
  • Mulheres com crianças de colo;
  • Adolescentes do sexo feminino.

Ainda segundo o texto, o embarque de passageiros do sexo masculino poderá ser permitido conforme regulamentação do Poder Executivo.

Também ficará a cargo da Prefeitura de Salvador definir os itinerários prioritários, horários de funcionamento, quantidade de veículos, fases de implantação e período de teste do projeto piloto.

O projeto ainda será analisado nas comissões temáticas da Câmara para depois ir para votação no plenário. Só depois de aprovado pelos vereadores a proposta seguirá para a sanção ou veto do Executivo.

Leia Também:

Homens criam confusão após serem expulsos de vagão exclusivo para mulher
Conduzindo sonhos: Conheça a operadora que guia milhares de histórias no metrô de Salvador
Justiça é acionada para garantir vagão feminino no metrô de Salvador

Vagão feminino no metrô

Há um ano, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) tornou em lei o projeto da vereadora Marta Rodrigues (PT) que destina vagões exclusivamente para mulheres no metrô de Salvador.

A lei determina que os espaços sejam reservados no horário de pico matutino no intervalo entre 6h e 9h e vespertino no intervalo entre 17h e 20h, sempre nos dias úteis. A medida não vale para os sábados, domingos e feriados. A lei não especifica a quantidade de vagões a serem destinados para o transporte exclusivo de mulheres.

A medida ainda não foi implementada por conta de um impasse jurídico que suspendeu a lei. Ao portal A TARDE, a autora da proposta, a vereadora Marta Rodrigues (PT), informou que todas as partes notificadas já apresentaram suas manifestações, e o processo agora aguarda o parecer do desembargador responsável antes de seguir para decisão final no Pleno do Tribunal de Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ônibus Salvador transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulheres podem ter linhas exclusivas de ônibus em Salvador.
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Mulheres podem ter linhas exclusivas de ônibus em Salvador.
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Mulheres podem ter linhas exclusivas de ônibus em Salvador.
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Mulheres podem ter linhas exclusivas de ônibus em Salvador.
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x