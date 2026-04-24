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'MAU EXEMPLO'

“Apanha e perdoa”, diz apresentadora sobre namorada de MC Ryan SP

Namorada do cantor apareceu chorando em frente ao presídio onde o cantor está preso após ser alvo da Operação Narco Fluxo

Gustavo Nascimento
Por

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MC Ryan SP ao lado da namorada, a influenciadora Giovanna Roque
MC Ryan SP ao lado da namorada, a influenciadora Giovanna Roque -

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira, 24, a apresentadora Márcia Goldschmidt detonou a influenciadora Giovanna Roque, namorada do funkeiro MC Ryan SP, que apareceu chorando em frente ao presídio onde o cantor está preso após ser alvo da Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

Márcia Goldschmidt criticou o comportamento de Giovanna, afirmando que ela dá um mau exemplo às jovens:

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Um post compartilhado por Márcia Goldschmidt. | Opinion maker (@marcia.golds)

“Quando uma mulher apanha, perdoa, aparece sorrindo, ganhando presente caro e ainda chorando por ele na porta do presídio, a mensagem que ela passa não é amor. É a autorização para o agressor achar que pode repetir, para outra mulher achar que também deve aguentar, para a menina que tá vendo isso assistir e pensar que violência vira romance quando tem BMW e buquê de flores.”

“É uma mulher mostrando, num momento crítico como esse, que vale a pena minimizar a dor. Eu não tô julgando a vítima, eu tô julgando a normalização. Mulher que apanha e volta não prova amor; prova que ainda não entendeu o próprio valor. E às vezes prova que a dignidade custa migalhas”, acrescentou Márcia.

Defesa pública

Além de ir até o Centro de Detenção Provisória I, na Chácara Belém, Zona Leste de São Paulo, onde o MC Ryan está preso, Giovanna Roque desabafou nas redes sociais e disse que o funkeiro é alvo de “julgamentos precipitados”:

“É difícil aceitar que, em pleno tempo de informação, ainda existam pessoas sendo expostas ao pior tipo de julgamento sem que nada tenha sido, de fato, provado. Uma investigação não é uma condenação. Ser citado não é ser culpado”, afirmou.

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Relembre caso de agressão

Em 2024, Giovanna foi vítima de agressão de Ryan SP, quando vazaram vídeos do MC dando chutes em sua cabeça. Na ocasião, o episódio teria acontecido por conta de uma briga após o término do namoro, que foi reatado posteriormente.

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Tags:

giovanna roque mc ryan sp Operação Narco Fluxo

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