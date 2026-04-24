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PROVOCAÇÃO

Nikolas Ferreira entra em discussão e ofende filho de Bolsonaro; veja

Parlamentar também direcionou as ofensas para um internauta

Gustavo Nascimento
Por

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Nikolas Ferreira, deputado federal filiado ao PL
Nikolas Ferreira, deputado federal filiado ao PL -

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se envolveu, nesta sexta-feira, 24, em uma confusão com um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um comentário feito no X (antigo Twitter), o parlamentar disse que a “capacidade cognitiva” de Jair Renan (PL), vereador de Balneário Camboriú, “não alcança a de uma toupeira cega”.

O início do entrave se deu após Nikolas responder a uma publicação de um internauta que estava zombando dele por ter trocado de camisa em um vídeo publicado nas redes sociais. Na sequência, Jair Renan provocou o parlamentar junto ao internauta.

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Jair Bolsonaro Jair Renan Nikolas Ferreira

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