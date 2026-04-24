PROVOCAÇÃO
Nikolas Ferreira entra em discussão e ofende filho de Bolsonaro; veja
Parlamentar também direcionou as ofensas para um internauta
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se envolveu, nesta sexta-feira, 24, em uma confusão com um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um comentário feito no X (antigo Twitter), o parlamentar disse que a “capacidade cognitiva” de Jair Renan (PL), vereador de Balneário Camboriú, “não alcança a de uma toupeira cega”.
O início do entrave se deu após Nikolas responder a uma publicação de um internauta que estava zombando dele por ter trocado de camisa em um vídeo publicado nas redes sociais. Na sequência, Jair Renan provocou o parlamentar junto ao internauta.
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Confira a discussão
Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. pic.twitter.com/F8voYWiHcC— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 24, 2026
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