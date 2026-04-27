Shows em Salvador: projeto quer multar produtoras por taxas abusivas

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Tema está sendo discutido na Câmara Municipal de Salvador (CMS) - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS) estabelece medidas de proteção ao consumidor contra preços abusivos na comercialização de produtos e serviços em eventos na capital baiana.

A proposta, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), se aplica a eventos em locais públicos ou privados e abrange:

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Shows;

Festivais;

Espetáculos;

Feiras;

Exposições;

Apresentações culturais e esportivas;

Além de qualquer atividade com concentração de público e comercialização de produtos e serviços no local;

De acordo com o texto, os organizadores de eventos e comerciantes deverão garantir informações claras ao público, incluindo:

Tabela completa de preços fixada em local visível;

Preços destacados em cardápios físicos ou digitais;

Informação prévia sobre qualquer taxa ou condição de venda, sendo vedada a cobrança de valores não informados anteriormente;

O que define 'preço abusivo'?

Tema está sendo discutido na Câmara Municipal de Salvador (CMS) | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O projeto de lei estabelece critérios objetivos para caracterizar a prática abusiva, especialmente quando:

O valor cobrado por produto ou serviço for superior a 3 (três) vezes o preço médio praticado para o mesmo item em estabelecimentos comerciais situados no entorno do local do evento;

Houver aumento injustificado de preços durante a realização do evento;

Houver restrição de acesso do consumidor a alternativas externas de compra, por imposição da organização do evento;

Itens essenciais (como água mineral, bebidas não alcoólicas e alimentos) tiverem preços manifestamente desproporcionais ao mercado local.

Segundo o PL, poderá ser adotado como parâmetro o preço médio praticado em estabelecimentos localizados em raio de até dois quilômetros do local do evento ou, na ausência destes, pesquisa de preços realizada por órgão municipal competente.

A fiscalização ficará a cargo da Codecon (Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor), que poderá atuar mediante denúncias

O descumprimento poderá acarretar em:

Restituição imediata dos valores cobrados indevidamente;

Aplicação de multas administrativas;

Suspensão ou cassação do alvará do evento em casos graves ou de reincidência.

Para Randerson Leal, o projeto não tem como objetivo tabelar preços ou interferir indevidamente na livre iniciativa, mas sim estabelecer parâmetros objetivos de transparência e coibir abusos, garantindo equilíbrio nas relações de consumo.

"Salvador é uma cidade turística e palco de grandes eventos culturais e musicais, sendo indispensável assegurar que a experiência do público ocorra com respeito, dignidade e transparência, evitando práticas exploratórias e fortalecendo a fiscalização municipal", completou.

Como já foi protocolado, agora o projeto vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.