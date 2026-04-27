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Shows em Salvador: projeto quer multar produtoras por taxas abusivas
Tema está sendo discutido na Câmara Municipal de Salvador (CMS)
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Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS) estabelece medidas de proteção ao consumidor contra preços abusivos na comercialização de produtos e serviços em eventos na capital baiana.
A proposta, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), se aplica a eventos em locais públicos ou privados e abrange:
- Shows;
- Festivais;
- Espetáculos;
- Feiras;
- Exposições;
- Apresentações culturais e esportivas;
- Além de qualquer atividade com concentração de público e comercialização de produtos e serviços no local;
De acordo com o texto, os organizadores de eventos e comerciantes deverão garantir informações claras ao público, incluindo:
- Tabela completa de preços fixada em local visível;
- Preços destacados em cardápios físicos ou digitais;
- Informação prévia sobre qualquer taxa ou condição de venda, sendo vedada a cobrança de valores não informados anteriormente;
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O que define 'preço abusivo'?
O projeto de lei estabelece critérios objetivos para caracterizar a prática abusiva, especialmente quando:
- O valor cobrado por produto ou serviço for superior a 3 (três) vezes o preço médio praticado para o mesmo item em estabelecimentos comerciais situados no entorno do local do evento;
- Houver aumento injustificado de preços durante a realização do evento;
- Houver restrição de acesso do consumidor a alternativas externas de compra, por imposição da organização do evento;
- Itens essenciais (como água mineral, bebidas não alcoólicas e alimentos) tiverem preços manifestamente desproporcionais ao mercado local.
Segundo o PL, poderá ser adotado como parâmetro o preço médio praticado em estabelecimentos localizados em raio de até dois quilômetros do local do evento ou, na ausência destes, pesquisa de preços realizada por órgão municipal competente.
A fiscalização ficará a cargo da Codecon (Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor), que poderá atuar mediante denúncias
O descumprimento poderá acarretar em:
- Restituição imediata dos valores cobrados indevidamente;
- Aplicação de multas administrativas;
- Suspensão ou cassação do alvará do evento em casos graves ou de reincidência.
Para Randerson Leal, o projeto não tem como objetivo tabelar preços ou interferir indevidamente na livre iniciativa, mas sim estabelecer parâmetros objetivos de transparência e coibir abusos, garantindo equilíbrio nas relações de consumo.
"Salvador é uma cidade turística e palco de grandes eventos culturais e musicais, sendo indispensável assegurar que a experiência do público ocorra com respeito, dignidade e transparência, evitando práticas exploratórias e fortalecendo a fiscalização municipal", completou.
Como já foi protocolado, agora o projeto vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.
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