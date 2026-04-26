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REGGAE NA VEIA!

Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos

Capital baiana foi escolhida para abrir série de shows pelo Brasil

Jair Mendonça Jr
Por

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Cidade Negra na Arena A TARDE
Cidade Negra na Arena A TARDE -

O primeiro acorde da turnê histórica de 30 anos do álbum Sobre Todas as Forças tinha um destino certo: Salvador. O show do Cidade Negra, liderado por Toni Garrido e Bino Farias, ocorreu neste sábado, 25, na Arena A TARDE.

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A primazia de Salvador

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Ao A TARDE, os líderes do Cidade Negra, Toni Garrido e Bino Farias, explicaram que a escolha da cidade para sediar o primeiro show da nova jornada não foi apenas estratégica, mas um ato de devoção à "capital do reggae".

Para Toni Garrido, a escolha de Salvador como a primeira cidade da turnê nacional é um reconhecimento à importância histórica da Bahia na formação da banda.

"Salvador é a primeira capital do Brasil. A gente tem uma relação lindíssima com essa cidade. É uma relação cidadã. A gente passou a vida inteira sendo belamente confundido com uma banda baiana, e isso sempre foi uma honra para a gente. Não tinha como começar em outro lugar", afirmou Toni.

Confira fotos da turnê da Cidade Negra na Arena A TARDE

  • Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos
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  • Nabiyah Be em entrevista ao A TARDE
    Nabiyah Be em entrevista ao A TARDE |
  • Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos
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Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Nabiyah Be em entrevista ao A TARDE Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos

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