Cidade Negra abre turnê nacional na Arena A TARDE: "Nossa casa"

Cidade Negra celebra 30 anos do álbum 'Sobre Todas as Forças' com show histórico em Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O primeiro acorde da turnê histórica de 30 anos do álbum Sobre Todas as Forças tinha um destino certo: Salvador. Ao A TARDE, os líderes do Cidade Negra, Toni Garrido e Bino Farias, explicaram que a escolha da cidade para sediar o primeiro show da nova jornada não foi apenas estratégica, mas um ato de devoção à "capital do reggae".

A primazia de Salvador

Para Toni Garrido, a escolha de Salvador como a primeira cidade da turnê nacional é um reconhecimento à importância histórica da Bahia na formação da banda.

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"Salvador é a primeira capital do Brasil. A gente tem uma relação lindíssima com essa cidade. É uma relação cidadã. A gente passou a vida inteira sendo belamente confundido com uma banda baiana, e isso sempre foi uma honra para a gente. Não tinha como começar em outro lugar", afirmou Toni.

Uma relação que vence o tempo

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O baixista Bino Farias destacou que a conexão entre o Cidade Negra e o público soteropolitano é visceral. Segundo ele, o hiato de apresentações na capital baiana — o maior da banda em todo o país — precisava ser encerrado onde o amor é mais forte.

"Salvador é a nossa casa. A gente veio aqui no início da carreira sem saber o que ia acontecer e recebeu um abraço incrível que dura até hoje. Não tem nenhum outro lugar no Brasil que a gente tenha tanto amor e relação com a galera. Estamos felizes de estar recomeçando e continuando essa história aqui", declarou Bino.

O início de uma nova era

A abertura da turnê "De Agora em Diante" na Arena A TARDE marca o reencontro de Toni e Bino com o público que os consagrou nos anos 90. Para este show de estreia, o grupo preparou um repertório que mistura nostalgia e ineditismo, contando inclusive com a participação de amigos baianos no palco.

Ao resumir o porquê de Salvador ser o ponto de partida desta nova fase, Toni foi enfático: "Amor. Bahia, I love you".