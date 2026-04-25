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CAPITAL DO REGGAE

Cidade Negra abre turnê nacional na Arena A TARDE: "Nossa casa"

Em entrevista ao A TARDE, Toni Garrido e Bino Farias revelam por que a capital baiana foi a escolhida para o pontapé inicial da nova era

Jair Mendonça Jr
Por

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Cidade Negra celebra 30 anos do álbum 'Sobre Todas as Forças' com show histórico em Salvador
Cidade Negra celebra 30 anos do álbum 'Sobre Todas as Forças' com show histórico em Salvador -

O primeiro acorde da turnê histórica de 30 anos do álbum Sobre Todas as Forças tinha um destino certo: Salvador. Ao A TARDE, os líderes do Cidade Negra, Toni Garrido e Bino Farias, explicaram que a escolha da cidade para sediar o primeiro show da nova jornada não foi apenas estratégica, mas um ato de devoção à "capital do reggae".

A primazia de Salvador

Para Toni Garrido, a escolha de Salvador como a primeira cidade da turnê nacional é um reconhecimento à importância histórica da Bahia na formação da banda.

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"Salvador é a primeira capital do Brasil. A gente tem uma relação lindíssima com essa cidade. É uma relação cidadã. A gente passou a vida inteira sendo belamente confundido com uma banda baiana, e isso sempre foi uma honra para a gente. Não tinha como começar em outro lugar", afirmou Toni.

Uma relação que vence o tempo

Imagem ilustrativa da imagem Cidade Negra abre turnê nacional na Arena A TARDE: "Nossa casa"
| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O baixista Bino Farias destacou que a conexão entre o Cidade Negra e o público soteropolitano é visceral. Segundo ele, o hiato de apresentações na capital baiana — o maior da banda em todo o país — precisava ser encerrado onde o amor é mais forte.

"Salvador é a nossa casa. A gente veio aqui no início da carreira sem saber o que ia acontecer e recebeu um abraço incrível que dura até hoje. Não tem nenhum outro lugar no Brasil que a gente tenha tanto amor e relação com a galera. Estamos felizes de estar recomeçando e continuando essa história aqui", declarou Bino.

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O início de uma nova era

A abertura da turnê "De Agora em Diante" na Arena A TARDE marca o reencontro de Toni e Bino com o público que os consagrou nos anos 90. Para este show de estreia, o grupo preparou um repertório que mistura nostalgia e ineditismo, contando inclusive com a participação de amigos baianos no palco.

Ao resumir o porquê de Salvador ser o ponto de partida desta nova fase, Toni foi enfático: "Amor. Bahia, I love you".

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Tags:

arena a tarde Cidade Negra Toni Garrido

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