"Não sabe como caminhei": fã viaja 350 km para ver Cidade Negra na BA

Vanice Rodrigues, fã de Cidade Negra - Foto: :Denisse Salazar / AG. A TARDE

O refrão de "A Estrada", um dos maiores clássicos do Cidade Negra, nunca fez tanto sentido para a nutricionista Vanice Rodrigues, de 37 anos. Moradora de Jequié, no sudoeste baiano, ela não mediu esforços para estar na Arena A TARDE neste sábado, 25.

Com ingresso garantido desde dezembro do ano passado, Vanice veio pretigiar a turnê "De Agora em Diante" que celebra o reencontro de Toni Garrido e Bino Farias e os 30 anos do álbum "Sobre Todas as Forças".

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O amor que vem de longe

Trabalhando atualmente em Minas Gerais, mas com o coração fincado em solo baiano, a nutricionista conta que o planejamento para o show começou cedo.

"Comprei o ingresso em 10 de dezembro (de2025). Lá na região onde moro não tem muitas bandas desse peso, o que predomina é o arrocha, mas meu coração é do reggae", contou em entrevista ao Portal A TARDE.

Uma trilha sonora de vida

Para Vanice, o Cidade Negra não é apenas uma banda, mas a trilha sonora de sua formação. Usando uma blusa temática do grupo, ela relembrou que o amor pela banda vem desde a adolescência. Ao citar a icônica letra de Toni Garrido, a emoção transbordou,

"Mas você não sabe como eu caminhei para chegar até aqui... Eu acho que vou chorar. Isso conta a história de muita gente, o batalhar para chegar onde se está hoje. Para mim, isso é pura emoção", desabafou.

A fã, que já teve um encontro rápido com Toni Garrido em Barra Grande no passado, esperava ansiosamente pela oportunidade de ver a formação completa novamente.

Para ela, o show na Arena A TARDE é o fechamento de um ciclo de espera e a celebração de uma caminhada de sucesso e persistência.