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NOSTALGIA E REGGAE

Cidade Negra de volta à Bahia: o que esperar do show na Arena A TARDE

Mais bem sucedida banda de reggae do Brasil, Cidade Negra faz primeiro show em Salvador desde retorno

Maiquele Romero*
Por Maiquele Romero*

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Cidade Negra traz clássicos que marcaram época para show inédito em Salvador
Cidade Negra traz clássicos que marcaram época para show inédito em Salvador -

Nascido nas ruas da Jamaica como expressão de resistência e identidade, o reggae atravessou o Atlântico e encontrou na Bahia um território de ressonância profunda. Entre graves cadenciados e letras que falam de amor, fé e luta, o gênero se enraizou em Salvador, dialogando com o samba-reggae, os blocos afro e uma cena própria que ajudou a consolidar o estilo no Brasil. É nesse cruzamento de histórias que o Cidade Negra retorna à capital baiana com a turnê De Agora em Diante para um show histórico neste sábado, 24, na Arena A TARDE.

Mais do que um novo espetáculo, a apresentação marca um momento de reencontro e continuidade na trajetória da banda, que soma mais de três décadas de carreira. No repertório, sucessos que atravessaram gerações são apresentados ao lado de músicas inéditas e releituras, em um equilíbrio entre memória e renovação.

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“Pensamos em um repertório que equilibra a nossa trajetória com o que ainda queremos apresentar. Teremos músicas inéditas, clássicos inesquecíveis como Firmamento, Onde Você Mora e A Sombra da Maldade, além de releituras emocionantes. A ideia é entregar uma experiência completa para o público, respeitando nossa história, mas também trazendo novidades”, afirma Bino Farias.

A expectativa é de uma noite marcada pela troca com o público baiano, historicamente conectado ao reggae, e potencializada pelo peso da apresentação na Arena A TARDE.

“O público pode esperar um show muito especial, cheio de energia, emoção e conexão. Salvador tem uma relação muito forte com a música e com o reggae, então a expectativa é de uma troca intensa. Queremos que todos estejam lá para vibrar com a gente, celebrar essa história e viver esse momento juntos”, diz Toni Garrido.

Novo ciclo, mesma essência

Imagem ilustrativa da imagem Cidade Negra de volta à Bahia: o que esperar do show na Arena A TARDE
| Foto: Divulgação

Além da experiência musical, o evento contará com ingresso solidário, incentivando o público a contribuir com doações destinadas ao Sesc Mesa Brasil, a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina.

A turnê simboliza o reencontro de Toni Garrido e Bino Farias nos palcos e inaugura uma nova fase sem romper com a identidade consolidada. “Estamos muito felizes de dar início a esse projeto. Esse novo momento representa uma continuidade da nossa história, mas com um olhar para o futuro. Vamos trazer as raízes do reggae, que sempre foram a nossa base, conectando com essa nova fase da banda. É também um manifesto de resistência, renovação e conexão com os fãs que caminham ao nosso lado há mais de 30 anos”, resume Toni.

Nesse percurso, o álbum Sobre Todas as Forças, lançado em 1994, retorna como um dos eixos do show. Terceiro disco da carreira da banda, o trabalho expandiu o alcance do grupo para além do reggae, com sucessos como A Sombra da Maldade e Pensamento, além da faixa Onde Você Mora?, composta por Nando Reis e Marisa Monte, que se tornou um dos maiores hits da Cidade Negra. Trinta anos depois, o disco é revisitado sob outra perspectiva.

“Esse disco foi um divisor de águas na nossa carreira. Foi quando alcançamos um outro nível, com músicas tocando nas rádios, clipes em destaque e conquistas importantes como discos de ouro, platina e diamante. Revisitar esse trabalho hoje, 30 anos depois, é olhar para tudo isso com mais maturidade, experiência e ainda mais respeito pela nossa história”, pontua Bino.

A atualização do som acompanha esse movimento de amadurecimento. “A gente acredita que a essência do Cidade Negra permanece a mesma, mas naturalmente fomos amadurecendo. Hoje temos mais experiência, mais sensibilidade e uma visão mais ampla da música. Buscamos manter a raiz do reggae, mas sempre abertos a novas influências e formas de expressão, sem perder a nossa identidade”, completa Farias.

E se o reggae nasceu na Jamaica, na Bahia, ele ganhou novos contornos no Brasil. A cena local, impulsionada por artistas como Edson Gomes e Sine Calmon, ajudou a consolidar o gênero no país, em diálogo com manifestações como o samba-reggae e com blocos afro, como o Muzenza do Reggae.

Essa ponte entre Caribe e Nordeste também passa pela trajetória de Jimmy Cliff. O cantor viveu em Salvador entre os anos 1980 e 90, período em que estreitou relações com a cultura local, dividiu o palco com Gilberto Gil em shows históricos e colaborou com artistas baianos, ajudando a fortalecer o intercâmbio musical que moldou a identidade do reggae no estado.

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Jimmy Cliff à Nabiyah Be

Imagem ilustrativa da imagem Cidade Negra de volta à Bahia: o que esperar do show na Arena A TARDE
| Foto: Divulgação

A abertura do show fica por conta de Nabiyah Be, a filha de Jimmy Cliff, que apresenta o álbum O que o sol quer em uma performance atravessada por questões de identidade e ancestralidade.

“O show de O que o sol quer, assim como o álbum, é um mergulho nas temáticas de identidade e quebra de amarras, principalmente ancestrais. O show que vamos apresentar, em seu formato com três músicos, conta com as canções do álbum e algumas novas, além de um pequeno tributo ao meu pai Jimmy Cliff. Esse show em particular é especial por ser o primeiro em Salvador e o primeiro após a morte do meu velho”, comenta Nabiyah.

Nascida em Salvador, a artista retorna à cidade após mais de uma década e, no palco, a sua proposta é de fusão de linguagens e sonoridades. “Podem esperar um repertório diverso que vai do reggae ao soul e ao pop, em inglês e português, assim como minha entrega e potência que levo sempre no meu servir à arte”, completa.

De um lado, a presença de Nabiyah Be atualiza o legado do reggae ao incorporar a herança de Jimmy Cliff ao mesmo tempo em que apresenta ao público seu primeiro trabalho autoral.

Do outro, Cidade Negra sintetiza o novo momento da banda, marcado pelo reencontro de seus integrantes e pela revisão de um repertório que atravessa gerações. Ao mesmo tempo em que revisita clássicos e o legado de Sobre Todas as Forças, a apresentação aponta para os caminhos que o grupo pretende seguir, em diálogo com novas sonoridades e com o público que acompanhou – e continua acompanhando – sua trajetória.

A expectativa é de uma ode ao tempo na Arena A TARDE, celebrando o que foi construído, o que se transforma e o que ainda está por vir.

Cidade Negra: “De Agora em Diante” / Show de abertura: Nabiyah Be / Amanhã, 18h / Arena A Tarde (Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores) / Ingressos entre R$ 120 e R$ 320 / Vendas: Eventim (on line) e Balcão Ingressos Bahia (Shopping Barra)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

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