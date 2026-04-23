Astro Rock Bahia reúne MAEV, Irmão Carlos Psicofunk e Arr8w na Pituba

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Meus Amigos Estão Velhos (MAEV) é uma das atrações do evento - Foto: Divulgação

As bandas MAEV (Meus Amigos Estão Velhos), Irmão Carlos Psicofunk e Arr8w unem forças para transformar o Astro Bar, na Pituba, em um verdadeiro reduto do rock independente soteropolitano.

O evento Astro Rock Bahia celebra a diversidade sonora da capital, promovendo um encontro que vai desde o experimentalismo dançante do psicofunk até a nostalgia renovada do rock alternativo e o peso das influências noventistas.

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O encontro está marcado para este domingo, 26, com os portões abrindo a partir das 15h, proporcionando ao público uma imersão completa na cena autoral produzida na Bahia.

Cena independente pulsante

Atrações do Astro Rock Bahia

MAEV (Meus Amigos Estão Velhos): A banda apresenta o repertório do álbum Falsa Alegria. Com produção assinada pelo próprio Irmão Carlos, o trabalho marca uma fase de maturidade, explorando timbragens dos anos 80, texturas de guitarras e letras que transitam entre a nostalgia e a ruptura emocional. O show promete momentos que vão do rock encharcado de chorus às faixas mais viscerais, como a parceria com membros da Vivendo do Ócio.

MAEV apresenta o álbum Falsa Alegria | Foto: @hedernovaes

Irmão Carlos Psicofunk: No show Venha Comigo e Dance, o artista traz sua mistura potente de black music, rock e sotaque soteropolitano. Conhecido pela presença de palco inquieta e debochada, Irmão Carlos entrega grooves pesados e riffs pulsantes, transformando questões sociais e existenciais em uma experiência física e reflexiva.

Irmão Carlos Psicofunk é o rei do groove | Foto: Divulgação

Arr8w: Representando a nova energia do rock independente, a Arr8w traz influências que passam pelo grunge, metal alternativo e pós-punk. Na ativa desde 2024 e em fase de gravação do seu primeiro EP, a banda apresenta composições próprias como o single Shattered Mind, consolidando sua presença nos palcos da capital.

Maurício é o vocalista da Arr8w | Foto: Divulgação

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