A TARDE FM faz especial e celebra aniversário de Diogo Nogueira

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Homenagem acontece na véspera do aniversário de Diogo Nogueira - Foto: Reprodução | Redes sociais

O cantor Diogo Nogueira terá seu aniversário de 45 anos celebrado antecipadamente em um especial do Palco A TARDE FM, que vai ao ar neste sábado, 25, reunindo grandes sucessos de sua carreira.

A homenagem acontece na véspera do aniversário do artista, comemorado oficialmente no domingo, e propõe um mergulho em diferentes fases de sua trajetória musical por meio de canções que marcaram o público.

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No especial, não vão faltar sucessos como 'Pé na Areia', 'Verdade Chinesa', 'Fé em Deus', 'Clareou' e 'Talismã'. O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.



Trajetória marcada pelo samba

Filho de João Nogueira, um dos grandes nomes do samba, Diogo Nogueira construiu uma carreira sólida dentro do gênero, mantendo viva a tradição ao mesmo tempo em que dialoga com novas sonoridades e públicos.

Ao longo dos anos, o cantor se destacou por sua presença de palco e por interpretações marcantes, consolidando-se como um dos principais representantes do samba contemporâneo no Brasil.

Com uma discografia que reúne sucessos populares e projetos relevantes, Diogo segue como uma das vozes mais reconhecidas do gênero, ampliando o alcance do samba e conquistando diferentes gerações de ouvintes.