O filme de terror que inspirou clipe histórico de Michael Jackson

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Filme que inspirou 'Thriller' é um clássico do terror que foi lançado em 1981 - Foto: Divulgação

'Michael', a cinebiografia do Rei do Pop, estreia nesta quinta-feira, 23, e conta com um dos momentos mais marcantes da carreira do artista: a gravação do videoclipe de 'Thriller', que mudou a história da música e foi inspirado em um clássico do terror.

O momento já foi confirmado no longa através dos trailers do filme, assim como imagens vazadas em meados de 2024. Jaafar Jackson assume o papel do tio na releitura deste clássico.

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Cena de 'Michael', a cinebiografia do Rei do Pop | Foto: Reprodução | Universal Pictures

O ator compartilha a cena com Asia Rochon Fuqua, filha de Antoine Fuqua ('Dia de Treinamento'), diretor do filme, e intérprete de Ola Ray, que na época fez a namorada do astro no clipe.

O videoclipe de Thriller inspirou artistas das últimas décadas a investir mais em suas videografias.

Assista ao trailer de Michael:

Inspiração para o videoclipe

Videoclipe de 'Thriller' mudou a história da música e foi inspirado em um clássico do terror | Foto: Divulgação

Em um período em que a MTV dava seus primeiros passos — cercada por controvérsias pela baixa presença de artistas negros em sua programação e pela recusa inicial em exibir 'Billie Jean', de Michael Jackson, e 'Super Freak', de Rick James —, Michael decidiu investir em uma produção grandiosa como forma de resposta.

Antes disso, a CBS, sua gravadora, chegou a ameaçar retirar da emissora todos os clipes de artistas de seu catálogo.

Após a situação ser resolvida com o canal, Michael conseguiu emplacar seus lançamentos na programação, incluindo 'Beat It'.

No fim de 1983, inspirado por um dos grandes clássicos do terror da época, 'Um Lobisomem Americano em Londres', ele convidou o diretor do filme para comandar um videoclipe com temática sobrenatural.

Com um orçamento de cerca de meio milhão de dólares, o Rei do Pop trabalhou com John Landis na criação de Thriller.

O resultado não só impulsionou o crescimento da MTV entre o público jovem, como também contribuiu para ampliar o espaço de artistas negros na grade da emissora.

Assista ao videoclipe:

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Um Lobisomem Americano em Londres

Cena de 'Um Lobisomem Americano em Londres' | Foto: Divulgação

Um Lobisomem Americano em Londres foi lançado em 1981, dois anos antes do clipe, e acompanha David Kessler (David Naughton) e Jack Goodman (Griffin Dunne), amigos que saíram dos Estados Unidos para conhecer a Inglaterra. Pedindo carona nas estradas, eles chegam a uma pequena cidade.

A dupla vai a um bar e são friamente recepcionados pelos moradores locais. A situação piora ainda mais quando Jack pergunta o porquê do local ter velas e um pentágono na parede.

Após saírem do local, os amigos caminham por uma estrada deserta e enevoada. Em determinado momento, eles percebem que um animal está cercando-os. Jack é então atacado por um enorme lobisomem, tendo seu corpo dilacerado.

David foge, mas é também atacado. Ele fica apenas com cortes no rosto e nos ombros, mas isso é o suficiente para que ele se transforme em uma criatura da noite.

Um Lobisomem Americano em Londres está disponível no catálogo do Lionsgate+, plataforma que pode ser encontrada na aba de canais do Prime Video.