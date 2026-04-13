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PREPARAÇÃO EXTREMA

Sobrinho de Michael Jackson conta sacrifícios no papel: "Até sangrar"

Ator revela bastidores intensos para viver o Rei do Pop em filme

Beatriz Santos
Por

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Jaafar Jackson revelou detalhes intensos da preparação para dar vida ao tio nas telas
Jaafar Jackson revelou detalhes intensos da preparação para dar vida ao tio nas telas -

Quase 17 anos após sua morte, Michael Jackson volta aos holofotes com uma cinebiografia que promete mostrar os bastidores de sua vida e carreira. Intitulado 'Michael', o longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 23 de abril, sob direção de Antoine Fuqua.

Mas o que mais tem chamado atenção não é apenas a história, e sim o nível de entrega do protagonista. Responsável por interpretar o Rei do Pop, Jaafar Jackson revelou detalhes intensos da preparação para dar vida ao tio nas telas.

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Marcado para estrear no dia 23 de abril, Michael promete narrar os bastidores por trás dos maiores sucessos e das situações mais desafiadoras da vida de Michael Jackson.

E, para retratar com precisão os passos de dança fenomenais e trejeitos naturais do Rei do Pop, Jaafar Jackson, que dará vida ao próprio tio na tela, precisou assumir a exigência e dedicação do artista.

Treinamento intenso para alcançar a perfeição

Depois de um longo processo e audições globais, o diretor Antoine Fuqua e o produtor Graham King decidiram dar o papel ao relativamente inexperiente Jaafar após assegurarem que o jovem de 29 anos estava determinado a estudar técnicas de música, dança e atuação até atingir a perfeição, assim como o próprio Michael fazia em vida.

King, que também produziu Bohemian Rhapsody, contou em um vídeo de divulgação da Lionsgate que debateu ao lado dos coreógrafos do longa e que trabalharam junto do próprio Michael Jackson se Jaafar era capaz de executar os movimentos mais icônicos do astro, como o Moonwalk.

O ator, então, pediu um tempo para ensaiar e levou isso ao limite. "Eu adoro desafios e queria provar para mim mesmo, para minha família e para os produtores do filme que eu conseguiria fazer isso. Comecei a ensaiar por horas e horas a fio até que um único movimento ficasse perfeito", relembrou Jackson.

"Dançando até meus pés sangrarem ou ficarem dormentes. Muitas vezes eu acordava todo dolorido e pensava: 'Devo ensaiar mais ou devo simplesmente descansar e deixar o corpo relaxar?' Aí a outra parte da minha mente se perguntava: 'Não, o que o Michael faria?' e eu seguia", completou.

Para Michael, além das coreografias, Jaafar Jackson também irá cantar com a própria voz em cenas do filme nas quais as gravações de arquivo não são usadas, trabalho esse que foi acompanhado por professores de canto, fonoaudiólogos e coaches de dialeto.

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Tags:

cinema filmes Michael Jackson

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