Sobrinho de Michael Jackson conta sacrifícios no papel: "Até sangrar"

Jaafar Jackson revelou detalhes intensos da preparação para dar vida ao tio nas telas - Foto: Divulgação

Quase 17 anos após sua morte, Michael Jackson volta aos holofotes com uma cinebiografia que promete mostrar os bastidores de sua vida e carreira. Intitulado 'Michael', o longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 23 de abril, sob direção de Antoine Fuqua.

Mas o que mais tem chamado atenção não é apenas a história, e sim o nível de entrega do protagonista. Responsável por interpretar o Rei do Pop, Jaafar Jackson revelou detalhes intensos da preparação para dar vida ao tio nas telas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marcado para estrear no dia 23 de abril, Michael promete narrar os bastidores por trás dos maiores sucessos e das situações mais desafiadoras da vida de Michael Jackson.

E, para retratar com precisão os passos de dança fenomenais e trejeitos naturais do Rei do Pop, Jaafar Jackson, que dará vida ao próprio tio na tela, precisou assumir a exigência e dedicação do artista.



Treinamento intenso para alcançar a perfeição

Depois de um longo processo e audições globais, o diretor Antoine Fuqua e o produtor Graham King decidiram dar o papel ao relativamente inexperiente Jaafar após assegurarem que o jovem de 29 anos estava determinado a estudar técnicas de música, dança e atuação até atingir a perfeição, assim como o próprio Michael fazia em vida.

King, que também produziu Bohemian Rhapsody, contou em um vídeo de divulgação da Lionsgate que debateu ao lado dos coreógrafos do longa e que trabalharam junto do próprio Michael Jackson se Jaafar era capaz de executar os movimentos mais icônicos do astro, como o Moonwalk.

O ator, então, pediu um tempo para ensaiar e levou isso ao limite. "Eu adoro desafios e queria provar para mim mesmo, para minha família e para os produtores do filme que eu conseguiria fazer isso. Comecei a ensaiar por horas e horas a fio até que um único movimento ficasse perfeito", relembrou Jackson.

"Dançando até meus pés sangrarem ou ficarem dormentes. Muitas vezes eu acordava todo dolorido e pensava: 'Devo ensaiar mais ou devo simplesmente descansar e deixar o corpo relaxar?' Aí a outra parte da minha mente se perguntava: 'Não, o que o Michael faria?' e eu seguia", completou.

Para Michael, além das coreografias, Jaafar Jackson também irá cantar com a própria voz em cenas do filme nas quais as gravações de arquivo não são usadas, trabalho esse que foi acompanhado por professores de canto, fonoaudiólogos e coaches de dialeto.