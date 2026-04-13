SE LIGA NA DICA!
Essa série curta da Netflix alcançou o TOP 10 e é ideal para ver hoje
Minissérie vira aposta perfeita para maratonar em poucos dias
Uma série curta, intensa e fácil de maratonar voltou ao TOP 10 da Netflix e tem chamado atenção de quem busca uma história envolvente para assistir em poucos dias, e até dar uma animada na semana.
Com apenas oito episódios, a produção combina drama, conexões humanas e reviravoltas que prendem do início ao fim. A série possui uma narrativa cativante, o que a torna perfeita para maratonar e refletir sobre a vida.
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História que conecta vidas de uma forma inesperada
Lançada em 2025, Pelo Caminho retornou ao Top 10 da Netflix devido a sua capacidade de cativar o público.
Nela acompanhamos a história de 4 pessoas distintas que por coincidência do destino são reunidas e se tornam quase uma família a parte.
A história gira em torno de algumas pedrinhas azuis, que possuem praticamente o mesmo papel de fios invisíveis capazes de conectar as pessoas.
Com cenas ocorrendo uma atrás da outra, apesar de parecer um pouco clichê, a série sugere que essas pessoas estão destinadas a se salvarem de suas crises pessoais.
Personagens que carregam dores e recomeços
Entre essas pessoas estão Ian Harding, um bartender gentil que se separou da esposa e precisa tratar de uma tosse inacabável. Julia Chan, uma executiva na indústria fonográfica tentando recomeçar.
Sydney Agudong, uma cantora que tenta superar a depressão em casa ao lado de seu marido John (Robert Bazzocchi), e para completar o quebra cabeça, Walter (Frankie Faison).
Logo de cara, Walter é mostrado em um dos momentos mais felizes da sua vida, comemorando o 30º aniversário de casamento com sua esposa Brenda (Tina Lifford). No entanto, quando o dia amanhece, ele percebe que sofreu uma terrível perda capaz de destruir toda a sua vida.
Série curta, intensa e impossível de pausar
Com uma força inegável de prender o público até o final, Pelo Caminho atingiu mais de 80% de aprovação no Rotten Tomatoes e se destaca não apenas pelos seus plot twists, mas também pela conexão e atuação impecável dos protagonistas, principalmente do ex-Pretty Little Liars, Ian Harding.
As histórias emocionantes tornam a trama impossível de ser pausada, assim ajudando o público a maratonar sem muitas preocupações. Além disso, para quem gosta de chorar e refletir sobre a vida, nada melhor do que uma série que mesmo sendo comparada com This Is Us, possui apenas 8 episódios.
Ideal para quem quer se envolver em uma boa história sem precisar de muitos dias, Pelo Caminho é aquele tipo de série que começa despretensiosa e termina deixando reflexões que ficam por muito mais tempo.
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