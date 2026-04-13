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Esse filme de suspense da Netflix vai melhorar sua segunda-feira

Trama intensa mistura fama, passado sombrio e um assassino à solta

Beatriz Santos
Por

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Esse filme da Netflix é ideal para melhorar sua segunda-feira
Esse filme da Netflix é ideal para melhorar sua segunda-feira -

O fim de semana acabou, mas a vontade de assistir boas produções continua. Pensando nisso, a Netflix possui um número grande de produções que são ideais para melhorar sua semana.

Entre elas, MaXXXine surge como uma opção de suspense que combina terror, ambição e perseguição em uma narrativa intensa ambientada nos anos 1980.

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Protagonizado por Mia Goth, o longa encerra uma trilogia marcada por violência, estética retrô e personagens complexos, consolidando a jornada de uma protagonista que não mede esforços para alcançar a fama.

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O fim de uma trilogia marcada pelo horror

MaXXXine é uma sequência direta de 'X – A Marca da Morte' (2022) que, por sua vez, é uma continuação de 'Pearl'. Todas três produções são dirigidas por Ti West e protagonizadas pela atriz Mia Goth.

Em Pearl, a personagem homônima deseja uma vida glamorosa que vê nos filmes, e não mede esforços para conseguir o que quer. Já em X, a personagem de Maxine surge pela primeira vez e entra em um embate direto com Pearl, em uma narrativa marcada por violência e sobrevivência.

Na nova trama, Maxine Minx, única sobrevivente dos eventos traumáticos do passado, tenta reconstruir sua vida em Los Angeles. Agora inserida no universo do cinema adulto, ela busca uma oportunidade de migrar para produções tradicionais e conquistar o estrelato.

Ao conseguir um papel em um filme de terror de baixo orçamento, Maxine vê a chance de mudar sua trajetória. No entanto, o passado continua presente e ameaça comprometer seus planos.

Perseguição, mistério e tensão crescente

Enquanto tenta se firmar como atriz, Maxine passa a ser investigada por um detetive particular e perseguida por um assassino em série conhecido como "Night Stalker", figura que deixou um rastro de medo em Hollywood.

Com cenas eletrizantes, o filme explora os traumas e as adversidades enfrentadas pela protagonista em meio ao horror causado por um serial killer.

Elenco e construção da narrativa

Além de Mia Goth, o elenco conta com nomes como Halsey, Lily Collins, Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon, ampliando o peso dramático da produção.

Diante do mar de referências ao cinema americano e à sociedade da época, MaXXXine constrói uma narrativa que dialoga com diferentes estilos e gêneros, especialmente para os fãs de terror e estética nostálgica.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense com estética retrô e histórias que misturam terror psicológico com crítica ao universo do entretenimento. O filme entrega uma narrativa envolvente, com tensão crescente e uma protagonista forte que conduz a trama com intensidade.

Mesmo com uma proposta mais estilizada e cheia de referências, a produção funciona como um encerramento sólido da trilogia. Para quem busca um filme impactante, com clima sombrio e boas doses de adrenalina, é uma escolha que vale o play.

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