JUSTIÇA
Netflix é condenada por prática abusivas contra clientes
A empresa deverá pagar uma indenização ppr danos morais
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
A Netflix se envolveu em uma confusão com os clientes da Itália. A plataforma de streaming foi condenada pelo Tribunal de Roma devido a reajustes ilegais, abusivos e injustos feitos nos preços dos planos.
De acordo com os juízes responsáveis pelo caso, que foi denunciado pelo Movimento Consumatori (Movimento dos Consumidores da Itália), os assinantes terão direito a uma indenização por danos morais.
O jornal Corriere della Sera também informou que os clientes também receberão um reembolso das quantias indevidas, que pode chegar a 500 euros, e a redução do valor cobrado indevidamente pela plataforma.
Leia Também:
Pronunciamento Netflix
Ciente da repercussão em torno do caso, a Netflix se manifestou publicamente e afirmou que pretende recorrer da decisão da Justiça italiana. Em nota, a empresa garantiu que preza pela integridade dos clientes.
“Levamos os direitos do consumidor muito a sério e acreditamos que nossos termos sempre estiveram em conformidade com a legislação e as práticas italianas”, escreveram para a Reuters.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes