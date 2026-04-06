Netflix é condenada por prática abusivas contra clientes

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A empresa deve pagar multas para os clientes - Foto: Ilustrativa | Deposit Photos

A Netflix se envolveu em uma confusão com os clientes da Itália. A plataforma de streaming foi condenada pelo Tribunal de Roma devido a reajustes ilegais, abusivos e injustos feitos nos preços dos planos.

De acordo com os juízes responsáveis pelo caso, que foi denunciado pelo Movimento Consumatori (Movimento dos Consumidores da Itália), os assinantes terão direito a uma indenização por danos morais.

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O jornal Corriere della Sera também informou que os clientes também receberão um reembolso das quantias indevidas, que pode chegar a 500 euros, e a redução do valor cobrado indevidamente pela plataforma.

Pronunciamento Netflix

Ciente da repercussão em torno do caso, a Netflix se manifestou publicamente e afirmou que pretende recorrer da decisão da Justiça italiana. Em nota, a empresa garantiu que preza pela integridade dos clientes.

“Levamos os direitos do consumidor muito a sério e acreditamos que nossos termos sempre estiveram em conformidade com a legislação e as práticas italianas”, escreveram para a Reuters.