Só 7 episódios: a série de terror da Netflix ideal para sua segunda

Essa série de terror da Netflix é ideal para curtir sua segunda-feira - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou ao fim, mas a vontade de maratonar boas histórias continua. Pensando nisso, a Netflix reúne títulos perfeitos para animar o início da semana, e um deles tem chamado atenção mesmo após passar um pouco despercebido.

É nesse contexto que Missa da Meia-Noite surge como uma opção certeira para quem quer começar a segunda-feira com uma narrativa intensa. Com apenas sete episódios, a minissérie combina terror, drama e reflexões profundas sobre fé, morte e existência.

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Apesar de ter ficado um pouco esquecida entre os inúmeros lançamentos da plataforma, a produção ganhou reconhecimento da crítica, com 87% de aprovação no Rotten Tomatoes e 79% de aprovação do público. As avaliações destacam principalmente as atuações marcantes e a construção envolvente da trama.



Com uma atmosfera densa e episódios que se conectam de forma crescente, a série é ideal para quem busca uma maratona curta, mas impactante, mesmo depois do fim de semana.

Mistério e fé em uma comunidade isolada

Missa da Meia-Noite é a série de terror original da Netflix desenvolvida por Mike Flanagan, criador de A Maldição da Residência Hill. Na trama, Riley Flynn (Zach Gilford) retorna para sua cidade natal, na ilha de Crockett, depois de anos. Ele esconde um passado sombrio do qual tenta fugir por anos, mas as lembranças ainda o atormentam.

Com a chegada de padre Paul (Hamish Linklater), um homem carismático e misterioso, nessa comunidade costeira e isolada, eventos milagrosos e presságios assustadores começam a acontecer, causando comoção entre os moradores da pequena ilha. Logo, o caminho de Riley se cruza com o do religioso, e as tensões na comunidade crescem rapidamente.

Muito além do terror tradicional

Missa da Meia-Noite surge como uma espécie de continuação espiritual quase perfeita dentro da filmografia de Mike Flanagan. Lançada de forma discreta pela Netflix, a minissérie também recorre ao sobrenatural para aprofundar discussões existenciais e religiosas.

Mais do que provocar sustos, a produção investiga como a fé, o medo da morte e a busca por sentido podem transformar completamente uma comunidade. Aqui, o terror funciona muito mais como linguagem simbólica do que como simples ferramenta de choque.

Flanagan, conhecido por trabalhos como A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, constrói narrativas que revisitam questões humanas essenciais, aquelas verdades simples que, com frequência, acabam esquecidas no cotidiano.

Para sustentar esse mergulho emocional, a minissérie aposta em um elenco afinado, tanto nas performances individuais quanto na dinâmica coletiva. Hamish Linklater se destaca ao conferir profundidade ao padre Paul, enquanto Samantha Sloyan, Kate Siegel, Zach Gilford e Rahul Kohli contribuem para uma narrativa densa e emocionalmente impactante.

Tensão que nasce das relações humanas

E ainda bem que o elenco é tão brilhante, porque Missa da Meia-Noite deriva a maior parte de sua tensão das relações entre os personagens. Quando não estão se estendendo em belos e intrincados monólogos, a série aposta em interações que exploram conflitos, julgamentos e segredos.

Esse mergulho nas relações humanas reforça o clima de inquietação e aproxima o público dos dilemas apresentados, tornando a experiência ainda mais intensa e reflexiva.

Vale a pena?

Sim, principalmente para fãs de terror que buscam algo além dos sustos tradicionais. A série entrega uma experiência profunda, com uma trama que mistura suspense, crítica e emoção de forma equilibrada.

É o tipo de produção que permanece com o espectador mesmo após o último episódio, ideal para começar a semana com uma história que provoca, inquieta e prende do início ao fim.