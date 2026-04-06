Série de animação baiana ganha exibição gratuita em Salvador

Cena de O Polvo Paul - Foto: Divulgação

Salvador recebe, no mês de abril, uma exibição especial da série de animação O Polvo Paul, produção baiana voltada ao público infantil que aborda, de forma lúdica e sensível, temas como inteligência emocional e convivência.

As sessões acontecem na Sala Walter da Silveira, com uma programação que inclui exibição de episódios e bate-papo com a equipe criativa.

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Sessões gratuitas e encontro com os realizadores

A primeira sessão, aberta ao público, será realizada no dia 11 de abril de 2026 (sábado), às 16h. Na ocasião, serão exibidos dois episódios da primeira temporada, seguidos de um bate-papo com os realizadores sobre o processo de criação da obra, desde o desenvolvimento dos personagens até as escolhas estéticas inspiradas no traço infantil.

Já no dia 15 de abril, às 14h, a programação será dedicada exclusivamente a estudantes de escolas públicas, com participação organizada previamente em articulação com as instituições de ensino, promovendo o acesso de crianças à experiência cinematográfica.

Para tornar o momento ainda mais especial, haverá distribuição gratuita de pipoca durante a sessão.

Uma história que ensina de forma leve e sensível

A história da série se passa no fundo do mar e tem como personagem principal o Polvo Paul, um professor de educação infantil. Na 'Bota Amarela de Porta Amarela', a escola infantil do fundo do mar, ele ensina uma turma de filhotes marinhos.

Entre peixes, focas, cavalos-marinhos e até um pequeno tubarão, Paul lidera um grupo de alunos com personalidades diversas dos mais geeks e curiosos aos hiperativos e ingênuos.

Por meio de aventuras diárias que transformam o fundo do mar em uma extensão da sala de aula, a série explora o desenvolvimento da inteligência emocional na primeira infância, abordando temas fundamentais como amizade, confiança, paciência, brincadeiras, competitividade e a natureza sob a ótica de uma criança de cinco anos.

Um universo lúdico que estimula o pensamento

O universo de O Polvo Paul reflete um modelo social humanizado e lúdico, no qual os personagens vivem em cidades submarinas, moram em casas com eletrodomésticos e utilizam transportes como trens e ônibus.

Mais do que transmitir lições sobre a vida marinha, o Professor Paul estimula o pensamento crítico e a filosofia, incentivando seus alunos a descobrirem as próprias respostas para grandes questões da vida.

Com uma amizade genuína e uma inocência cativante, o personagem convida o público a mergulhar em um cotidiano onde cada piquenique, acampamento ou viagem se transforma em oportunidade de aprendizado mútuo revelando que, muitas vezes, é o professor quem mais aprende com seus alunos.