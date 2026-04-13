Terror com tubarões: o que é real no novo filme da Netflix

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Novo filme mistura furacão, inundação e tubarões famintos - Foto: Divulgação

‘Ataque Brutal’, novo lançamento da Netflix, mistura furacão, inundação e tubarões famintos em uma cidade costeira. O filme, dirigido por Tommy Wirkola (‘Noite Infeliz’), oferece um entretenimento sem compromisso e totalmente fictício.

Porém, para quem gosta de imaginar se o que acontece na tela pode de alguma forma ser reproduzido na vida real, a Netflix conversou, por meio do seu site Tudum, com especialistas que trabalharam na produção e eles responderam a algumas questões.

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A história de Ataque Brutal se passa na cidade fictícia de Annieville, na Carolina do Sul, que é atingida pelo furacão Henry, de nível cinco, uma tempestade de proporções catastróficas que rompe diques e inunda as ruas.

Com a subida das águas, tubarões acabam sendo transportados para dentro da zona urbana, transformando o cenário de resgate em uma luta por sobrevivência contra predadores naturais.

Apesar da obra ter um estilo de filmes B, com momentos de humor ácido e violência exagerada, a base da história levanta curiosidade sobre a viabilidade de tubarões navegarem por áreas residenciais tomadas pela água.

Premissa não é totalmente desconectada da realidade

Os diretores e produtores admitem que, embora o que se veja na tela seja fictício e projetado para o choque visual, a premissa de animais marinhos entrando em cidades após grandes tempestades não é totalmente desconectada da realidade.

O produtor Adam McKay citou enchentes históricas que aconteceram na Austrália, “impulsionadas pelas mudanças climáticas, e essas enchentes despejaram muita água suja no oceano”.

“Tubarões-touro adoram água suja para caçar. Então, houve quatro ataques de tubarão em um período de 48 horas por causa da água turva”, disse McKay.

Historicamente, existem registros de pequenos tubarões ou peixes encontrados em locais inusitados após inundações severas.

No entanto, o filme eleva essa escala ao extremo, apresentando predadores de grande porte e comportamento agressivo que caçam ativamente em ambientes fechados.

Os produtores destacaram que a intenção foi explorar o medo primordial do que está escondido sob a superfície da água, utilizando o cenário de um desastre natural para amplificar a sensação de isolamento dos personagens.

Assista ao trailer de Ataque Brutal: