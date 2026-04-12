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DICAS DE FILME

Esse filme da Netflix alcançou o TOP 10 e é ideal para este domingo

Produção curta e intensa conquistou o público e já figura entre os mais assistidos da plataforma

Beatriz Santos
Por

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O filme novo da Netflix é uma opção certeira para quem busca uma maratona eletrizante
O filme novo da Netflix é uma opção certeira para quem busca uma maratona eletrizante -

Num domingo, nada como assistir a boas histórias, e a Netflix tem o lançamento perfeito para quem busca uma opção envolvente. O filme Sisu: Uma História de Determinação rapidamente conquistou espaço no catálogo e já aparece entre os mais assistidos.

A produção alcançou o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a terceira posição, atrás apenas de Ataque Brutal e Meu Malvado Favorito 4.

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Sucesso rápido e duração ideal

Com apenas 1 hora e 30 minutos de duração, o longa se torna uma escolha prática para qualquer momento do dia, especialmente para quem quer assistir algo intenso sem precisar de muito tempo.

O desempenho no ranking reforça o interesse do público, impulsionado por uma narrativa direta e cheia de ação.

Ação intensa em cenário de guerra

Produzido pelo mesmo estúdio de John Wick, o filme acompanha a jornada de um minerador que enfrenta uma sequência brutal de desafios para recuperar seu ouro.

A história se passa no norte da Finlândia, durante a Segunda Guerra Mundial, e segue Aatami Korpi, um ex-comandante do exército que encontra uma grande quantidade de ouro e tenta levá-la até a cidade mais próxima.

No caminho, ele cruza com um grupo de nazistas que decide roubar sua carga, dando início a uma perseguição violenta e cheia de confrontos.

Após ser capturado e dado como morto, o personagem revela uma resistência fora do comum. Conhecido como um verdadeiro “exército de um homem só”, ele passa a enfrentar os soldados em uma sequência de embates marcados por explosões e cenas intensas.

O confronto direto com o comandante nazista Bruno e seus homens sustenta a narrativa, que aposta em tensão constante e poucas pausas.

O protagonista é interpretado por Jorma Tommila, enquanto os antagonistas ficam por conta de Aksel Hennie e Jack Doolan. O elenco ainda conta com Mimosa Willamo.

Vale a pena ver?

O filme foi premiado no Festival de Cinema de Sitges, incluindo a categoria de Melhor Filme, e também conquistou boa recepção do público. No Rotten Tomatoes, alcançou 94% de aprovação da crítica e 88% do público, enquanto no IMDb registra nota 6,9.

Considerado por críticos como “um entretenimento super divertido”, o longa se destaca como uma opção direta, intensa e ideal para quem busca ação sem rodeios. Vale sim, principalmente para os fãs de ação que procuram uma trama descomplicada e com cenas eletrizantes.

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