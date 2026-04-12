Só 6 episódios: a série de mistério do Prime Video ideal para ver hoje

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Essa série curta de mistério do Prime Video é ideal para sua maratona - Foto: Divulgação

O fim de semana está acabando, mas nada como uma série de mistério para maratonar hoje e continuar ao longo da semana. Pensando nisso, o Prime Video tem a opção ideal para quem busca uma história envolvente, cheia de tensão e revelações.

Com apenas seis episódios, Lázaro chega como uma das apostas recentes da plataforma e entrega um suspense psicológico marcado por segredos familiares e uma atmosfera sombria.

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Mistério familiar e investigações inquietantes

A trama acompanha Joel Lazarus (Sam Claflin), um psicólogo forense que retorna para a casa da família após o suicídio de seu pai, Dr. Jonathan Lazarus (Bill Nighy). A partir desse ponto, ele passa a vivenciar experiências perturbadoras e começa a investigar casos policiais arquivados.

O que parecia ser apenas um retorno motivado pelo luto rapidamente se transforma em uma investigação profunda, conectando o presente a eventos do passado, incluindo a morte de sua irmã, ocorrida 25 anos antes.

Ao longo dos episódios, pistas, visões e acontecimentos inexplicáveis se entrelaçam, criando uma narrativa cheia de revelações e reviravoltas.

Suspense psicológico e clima sombrio

Criada por Harlan Coben e Danny Brocklehurst, a série aposta em uma construção mais intimista e densa. Conhecidos por produções como The Stranger e Stay Close, os criadores trazem aqui uma narrativa que mistura drama familiar e investigação.

A ambientação em uma cidade costeira britânica reforça o clima de isolamento, enquanto a fotografia escura e opressiva acompanha o estado emocional dos personagens.

A direção explora silêncios, sombras e espaços fechados para intensificar o desconforto psicológico.

Elenco sustenta a tensão

O destaque fica para Sam Claflin, que entrega uma atuação contida e emocionalmente desgastada, equilibrando trauma e obsessão. Bill Nighy, mesmo com menos tempo em cena, mantém presença marcante ao longo da narrativa.

O elenco ainda conta com nomes como Anna Friel e Ruth Bradley, que ajudam a construir as múltiplas camadas da história, marcada por conflitos familiares e segredos enterrados.

Vale a pena ver?

Com seis episódios, a produção aposta em uma narrativa direta, mas carregada de tensão.

Ao mesmo tempo em que investiga crimes e mistérios, a série levanta questões sobre culpa, memória e até onde alguém pode ir para proteger a própria família. Vale a pena, principalmente para quem é fã de séries de mistério.

Conhecido por histórias cheias de reviravoltas, Harlan Coben constrói aqui um suspense que se apoia menos na ação e mais na inquietação.

O resultado é uma série que mantém o espectador preso pela curiosidade em desvendar um passado cheio de sombras.