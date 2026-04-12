A série curta da Netflix baseada em fatos reais para ver neste domingo

Essa série da Netflix é perfeita para sua maratona de domingo - Foto: Divulgação

Com o fim de semana chegando ao fim, nada como encontrar uma produção capaz de entreter durante o domingo. Pensando nisso, a Netflix possui um grande fluxo de séries que são ideais para começar no final de semana e continuar ao longo dos dias, ou começar e terminar no mesmo dia para os mais corajosos.

É nesse cenário que Inacreditável se destaca como uma das opções mais impactantes do catálogo.

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Baseada em fatos reais, a minissérie apresenta uma história emocionante que acompanha um caso de abuso sexual e suas consequências, explorando tanto o trauma da vítima quanto as falhas do sistema investigativo.

Com apenas 8 episódios entre 40 e 50 minutos, a produção se tornou um sucesso de crítica, alcançando 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, 89% de aprovação do público na mesma plataforma e nota 8,3 no IMDb.



Um caso real que chocou e dividiu opiniões

A trama acompanha uma jovem menina de 18 anos (Kaitlyn Dever) que contou à polícia ter sido estuprada dentro de seu próprio apartamento, e depois voltou atrás em sua versão. O caso só pôde avançar, de fato, quando duas detetives do sexo feminino (Toni Collette e Merritt Wever) assumiram a liderança e compreenderam melhor o contexto da ocasião.

Em agosto de 2008, Marie, de 18 anos, acordou no meio da madrugada com um invasor mascarado ao lado de sua cama. Órfã e vivendo sozinha, ela foi vítima de estupro e, no dia seguinte, acionou a polícia.

Traumatizada e sem apoio jurídico, Marie precisou relatar repetidamente o ocorrido. Ao apresentar inconsistências nos depoimentos, foi pressionada pelos detetives a admitir que havia inventado o crime, o que resultou em um processo por falso testemunho.

Até mesmo para o telespectador fica a dúvida sobre ela ter falado a verdade ou não. Anos depois, novos casos com características semelhantes começaram a surgir, o que mudou completamente o rumo da investigação.

A virada que revelou a verdade

Com a entrada das detetives Karen Duvall e Grace Rasmussen, os crimes passaram a ser analisados sob outra perspectiva. A narrativa alterna entre a história de Marie e o avanço das investigações, criando uma estrutura que sustenta a tensão e revela, aos poucos, a complexidade do caso.

Retratado em um artigo vencedor do Prêmio Pulitzer, o caso inspirou a adaptação da Netflix e ganhou reconhecimento também fora das telas. Após a repercussão da série, protocolos policiais foram revistos.

A Associação Internacional de Chefes de Polícia passou a exigir a presença de advogado para vítimas menores de 21 anos, enquanto nos Estados Unidos novas técnicas de entrevista foram implementadas para evitar que o trauma interfira nos depoimentos. O próprio FBI incluiu episódios da produção no treinamento de agentes.

Atuações e narrativa envolvente

A série adota uma estrutura de duas vias, alternando entre o drama pessoal de Marie e a investigação conduzida anos depois. O resultado é uma narrativa tensa e cativante.

Kaitlyn Dever constrói uma personagem complexa, enquanto Toni Collette e Merritt Wever entregam performances que equilibram sensibilidade e firmeza. Ao longo dos episódios, outros nomes reforçam o elenco em participações marcantes.

Inacreditável é um exemplo quase perfeito da narrativa dos programas de true crime. É ao mesmo tempo um horror e empolgante, de maneira que provavelmente deixará o público chocado e satisfeito até o fim.

Com formato enxuto e narrativa envolvente, a minissérie se consolida como uma opção ideal para quem busca uma experiência intensa em pouco tempo.

A combinação entre drama real, investigação e impacto emocional transforma a produção em uma escolha certeira para encerrar o fim de semana.