7 filmes de suspense do Prime Video que vão salvar seu fim de semana

Esses filmes de suspense do Prime Video são ideais para sua maratona de fim de semana - Foto: Divulgação

Com o fim de semana já em andamento, nada melhor do que mergulhar em boas histórias para aproveitar o tempo livre. Para quem gosta de tensão, reviravoltas e narrativas intensas, o catálogo do Prime Video reúne opções que prometem prender a atenção do início ao fim.

Dos thrillers psicológicos aos suspenses policiais, os filmes exploram o lado mais sombrio das relações humanas, com personagens complexos e situações que desafiam a lógica e a confiança. São aquelas produções que fazem o espectador duvidar de tudo — e de todos.

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Outro ponto forte das escolhas é a diversidade de histórias: investigações, crimes, desaparecimentos e até experiências aparentemente comuns que rapidamente se transformam em situações perturbadoras. Tudo isso com roteiros que apostam em tensão crescente e atmosferas inquietantes.



Se a ideia é aproveitar o momento para se envolver em narrativas intensas, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer maratonar suspense agora.

7 filmes para assistir AGORA no Prime Video

O Menu

Cena de O Menu | Foto: Divulgação

Margot (Anya Taylor-Joy) é convidada por Tyler (Nicholas Hoult) para viver umaexperiêcia inesquecível em um dos restaurantes mais conhecidos - e exclusivos - do mundo. Chamada às pressas por Tyler após o rapaz terminar um relacionamento pouco antes do evento, Margot logo percebe que aquele não é o seu lugar.



Lá, a cozinha é liderada pelo famoso chef Slowik (Ralph Fiennes) e estabelecimento fica localizado em uma ilha distante, na qual todos os seus ingredientes frescos são cultivados. Junto de outros clientes autointitulados especiais, como um astro de cinema, funcionários do mercado financeiro, uma crítica gastronômica e um casal milionário, Margot e Tyler entram no bizarro mundo comandado pelo chef Slowik.

E o que deveria ser apenas uma noite de degustação de comida especial e bons drinks, no entanto, torna-se um verdadeiro inferno para os convidados, com um cardápio farto, porém algumas surpresas chocantes.

Anatomia de Uma Queda

Cena de Anatomia de Uma Queda | Foto: Divulgação

Anatomia de uma Queda é um suspense dramático dirigido por Justine Triet, que conta a história de um homem que é encontrado morto na neve do lado de fora do chalé isolado onde morava com sua esposa Sandra (Sandra Hüller), uma escritora alemã, e seu filho de 11 anos com deficiência visual.



A investigação conclui se tratar de uma "morte suspeita": é impossível saber ao certo se ele tirou a própria vida ou se foi assassinado. A viúva é indiciada, tendo seu próprio filho no meio do conflito: entre o julgamento e a vida familiar, as dúvidas pesam na relação mãe-filho, pois o menino é a única testemunha do acontecido.

Com estreia mundial no Festival de Cannes 2023 e Festival Varilux de Cinema Francês no Brasil, o longa venceu o prêmio Palma de Ouro.

Caminhos do Crime

Cena de Caminhos do Crime | Foto: Divulgação

Caminhos do Crime se passa na ensolarada Los Angeles e acompanha um ladrão de joias perpicaz e esquivo (Chris Hemsworth) cujos roubos arriscados na famosa e icônica rodovia 101 da cidade deixa a polícia perplexa.



Um dia, ele planeja o crime mais ambicioso da sua vida, vislumbrando ser o último trabalho. Surge, então, uma corretora de seguros desacreditada no próprio ofício que, enquanto enfrenta seus próprios obstáculos e encruzilhadas, passa a colaborar com o bandido.

Nada, porém, é tão simples quanto parece e um detetive obstinado acredita ter encontrado um padrão na série de assaltos, fechando o cerco e elevando ainda mais os riscos. À medida que o grande e multimilionário roubo se aproxima, o trio é forçado a confrontar as ameaças e os custos das escolhas que fizeram.

Terror em Shelby Oaks

Cena de Terror em Shelby Oaks | Foto: Divulgação

Terror em Shelby Oaks acompanha uma mulher chamada Mia (Camille Sullivan) em um momento trágico de sua vida: a busca desesperada pela irmã caçula desaparecida. Riley (Sarah Durn) era uma youtuber famosa que sumiu sem dar nenhuma pista sobre seu paradeiro.



Com o passar dos anos, Mia foi perdendo as esperanças de encontrar a irmã perdida. Até que, de repente, ela recebe uma misteriosa fita com fortes indícios de que Riley pode estar viva.

Todo o cenário muda e Mia entra numa procura obstinada e intensa pela irmã novamente. Essa investigação, porém, colocará a jovem no centro de eventos estranhos e sombrios que revelarão informações perturbadoras.

Sede Assassina

Cena de Sede Assassina | Foto: Divulgação

Eleanor (Shailene Woodley) é uma jovem investigadora que luta contra os demônios do seu passado, quando é chamada à cena de um crime brutal cometido por um assassino em massa.



No suspense policial repleto de ação, acompanhamos a polícia e o FBI em uma desesperada caçada para identificar e capturar o assassino em massa sem precedentes.

A cada tentativa de capturar o criminoso, a polícia e o FBI são frustrados por seu comportamento imprevisível e sem precedentes. Eleanor, mesmo sendo uma investigadora inexperiente, percebe que ela pode ser a única capaz de entender a mente desse assassino.

Não Fale o Mal

Cena de Não Fale o Mal | Foto: Divulgação

A trama acompanha uma família dos Estados Unidos que, após se aproximar de uma família britânica durante suas férias na Europa, aceita um convite para passar um final de semana em sua casa de campo. Inicialmente, o cenário parece perfeito, oferecendo uma pausa tranquila.



No entanto, o que deveria ser um fim de semana relaxante logo se transforma em um pesadelo sombrio. Os anfitriões, Paddy (James McAvoy) e Ciara (Aisling Franciosi), começam a agir de forma estranha, revelando uma violência perturbadora e traços de maldade sobrenatural.

Ben (Scoot McNairy) e Louise Dalton (Mackenzie Davis), os visitantes, se veem presos em um jogo sinistro do qual desconhecem as regras, sem saber como escapar da situação cada vez mais aterrorizante.

Longlegs: Vínculo Mortal

Cena de Longlegs: Vínculo Mortal | Foto: Divulgação

Lee Harker (Maika Monroe) é uma detetive convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer em uma cidade tranquila. À medida que Lee mergulha na investigação, ela descobre indícios perturbadores de práticas ocultas ligadas aos crimes, levando-a por um caminho sinuoso e perigoso.

Conforme desvenda pistas, Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino, lançando-a numa corrida contra o tempo para evitar novas vítimas.

Contudo, à medida que avança, percebe que algo sinistro a observa de perto, ameaçando não só o desfecho do caso, mas também sua própria segurança. Enquanto luta para desvendar a verdade por trás dos assassinatos, Harker se vê numa encruzilhada entre o dever profissional e os segredos sombrios que emergem, transformando sua investigação em uma batalha intensa entre a razão e o desconhecido.