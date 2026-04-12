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Apenas 8 episódios: essa série da Netflix está dominando o TOP 10

Recém-lançada, produção já figura entre as mais vistas e chama atenção por trama intensa

Beatriz Santos
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Nova série da Netflix já está entre as mais vistas da plataforma
Nova série da Netflix já está entre as mais vistas da plataforma -

O fim de semana está chegando ao fim, mas nada como uma série para aproveitar os últimos segundos do tempo livre. E essa série nova da Netflix é a opção ideal para quem busca uma história envolvente e com uma trama que vai te deixar atento até o último minuto.

Recém-chegada ao catálogo, Bandi já aparece entre as produções mais assistidas da plataforma e ocupa atualmente a sexta posição no TOP 10. O desempenho inicial chama atenção e, se mantiver o ritmo, a tendência é subir ainda mais no ranking nos próximos dias.

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Sucesso rápido e recepção inicial

Disponível desde a última quinta-feira, 9 de abril, a produção também começa a ganhar avaliações do público. No IMDb, a série registra nota 7,3/10, consolidando um início positivo.

Criada por Éric Rochant e Capucine Rochant, a série chega com expectativa elevada. Rochant é conhecido por trabalhos de peso como Le Bureau des Légendes, referência no gênero de espionagem.

Drama intenso e escolhas limite

Bandi parte de uma premissa direta e impactante. Após a morte da mãe, irmãos órfãos enfrentam o risco de separação e passam a lidar com um sistema que não oferece suporte suficiente. Nesse contexto, o crime surge não como ambição, mas como tentativa de sobrevivência.

Ambientada na Martinica, a narrativa utiliza o cenário para aprofundar questões sociais e estruturais. A série explora desigualdades, falta de oportunidades e decisões tomadas sob pressão, criando um retrato duro e realista.

O peso da história recai sobre o elenco principal, formado por Djody Grimeau, Rodney Dijon e Ambre Bozza. As atuações evitam exageros e apostam em reações mais contidas, o que torna a narrativa ainda mais crua.

A relação entre os irmãos sustenta o enredo, especialmente à medida que personagens passam a lidar com escolhas cada vez mais arriscadas para manter a família unida.

Série curta e impacto direto

Com apenas oito episódios, entre 45 e 55 minutos, Bandi apresenta uma história fechada e objetiva. Até o momento, não há confirmação de uma segunda temporada, o que reforça a proposta mais direta.

A produção se destaca por tratar o crime como consequência social e não como espetáculo, apostando em um drama que provoca mais reflexão do que conforto. Para quem busca intensidade e realismo, a série se consolida como uma das apostas mais comentadas do momento na plataforma.

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