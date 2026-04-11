John Nolan, ator de Batman, morre aos 86 anos

Falecimento foi comunicado pela família

Gustavo Nascimento
John Nolan
John Nolan -

O ator britânico John Nolan – que ficou marcado por papéis nos filmesBatman Begins” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas ressurge”, dirigidos pelo seu sobrinho, o diretor Christopher Nolan – morreu neste sábado, 11, aos 86 anos. O falecimento foi comunicado pela família ao Hollywood Reporter, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Com longa carreira no teatro, o ator fez parte da Royal Shakespeare Company, uma das maiores companhias de teatro do Reino Unido, e ganhou notoriedade com o aclamado papel na minissérie Daniel Deronda, da BBC.

Ele também participou de outros projetos de Christopher Nolan, como os filmes “Seguinte” (1998), e “Dunkirk” (2017).

Nolan deixa a esposa, Kim Hartman, com quem era casado desde 1975, seus dois filhos e netos.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

