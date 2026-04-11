CINEINSITE
John Nolan, ator de Batman, morre aos 86 anos
O ator britânico John Nolan – que ficou marcado por papéis nos filmes “Batman Begins” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas ressurge”, dirigidos pelo seu sobrinho, o diretor Christopher Nolan – morreu neste sábado, 11, aos 86 anos. O falecimento foi comunicado pela família ao Hollywood Reporter, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
Com longa carreira no teatro, o ator fez parte da Royal Shakespeare Company, uma das maiores companhias de teatro do Reino Unido, e ganhou notoriedade com o aclamado papel na minissérie Daniel Deronda, da BBC.
Ele também participou de outros projetos de Christopher Nolan, como os filmes “Seguinte” (1998), e “Dunkirk” (2017).
Nolan deixa a esposa, Kim Hartman, com quem era casado desde 1975, seus dois filhos e netos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes