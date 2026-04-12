Sorteio: Tom Holland vai levar fãs para a premiere de Homem-Aranha

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Tom Holland como Homem-Aranha - Foto: Divulgação

O ator Tom Holland anunciou uma ação que vai levar fãs para a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, em Los Angeles. A iniciativa inclui uma viagem com tudo pago e a oportunidade de conhecer o elenco do filme.



A campanha foi divulgada na última sexta-feira, 10, por meio de um vídeo publicado pelo próprio ator.

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Como participar da ação

A iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para a The Brother's Trust, organização fundada pelos pais do ator, Nikki e Dominic Holland.

Os vencedores receberão duas passagens para Los Angeles, ingressos para a estreia, três noites em um hotel de luxo, translado, US$ 1500 para gastos e ainda terão a chance de tirar fotos com o elenco e com Tom Holland.

Para participar, é necessário se inscrever no site da organização e adquirir entradas, com valores que variam entre US$ 10 e US$ 100. O prazo vai até o dia 19, com sorteio marcado para 22 de abril.

Tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Além de Tom Holland e Jacob Batalon, Zendaya retorna ao papel de MJ no novo longa. A atriz Sadie Sink também está confirmada, embora seu papel ainda não tenha sido revelado. Outros nomes já confirmados incluem Jon Bernthal como Justiceiro e Mark Ruffalo como Hulk.



Durante o desenvolvimento, surgiram rumores sobre possíveis tramas envolvendo o Demolidor de Charlie Cox e o Rei do Crime de Vincent D'Onofrio, além da possibilidade do vilão Knull, interpretado por Andy Serkis. No entanto, essas versões foram descartadas.

O filme será dirigido por Destin Daniel Cretton, com roteiro de Erik Sommers e Chris McKenna, e tem estreia prevista para 30 de julho de 2026 nos cinemas.