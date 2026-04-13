Filme de comédia baiano tem data de estreia revelada; conheça o longa

Cartaz de 'Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada' - Foto: Divulgação

A comédia baiana 'Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada' já tem data para chegar às telonas: 21 de maio. O anúncio foi feito com a divulgação do cartaz oficial do longa, que será exibido nos cinemas brasileiros e reforça a força do audiovisual produzido na Bahia.

Dirigido pela dupla Ary Rosa e Glenda Nicácio, o filme é distribuído pela Elo Studios e foi gravado no Recôncavo da Bahia, região onde vivem os cineastas e que serve de pano de fundo para suas produções.

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A trama acompanha Henrique Garcia, um cineasta paulista frustrado com a própria carreira, que encontra em Cristian Mugunzá, um fenômeno do pagotrap baiano, uma chance de mudar de vida, mesmo a contragosto.

A partir desse encontro, os dois passam por um processo de transformação e desconstrução mediado pela amizade e pelo afeto.



Com esse pano de fundo sensível e cheio de identidade, o longa aposta em uma história que transita entre o riso e a emoção, valorizando personagens e relações humanas.

Humor como ponto de partida

“A semente desse filme vem de um desejo antigo de investigar o humor dentro da nossa filmografia. Desde o nosso primeiro longa, ‘Café com Canela’, o alívio cômico e a leveza já estavam presentes. Para este novo projeto, quisemos brincar com as possíveis estruturas do humor", destacam Ary Rosa e Glenda Nicácio

"A ideia era iniciar com um formato de humor mais ‘clássico’ e contido ao apresentar o cineasta Henrique Garcia, para depois deixar a comédia florescer em um tom mais popular e vibrante assim que ele desembarca no Recôncavo e encontra Cristian Mugunzá e seu grupo de amigos”, completam.

“Acreditamos no potencial de ‘Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada’ de se conectar com o público a partir de uma narrativa original, sensível e cheia de identidade. É um filme que traduz a força de novas vozes do cinema brasileiro e reforça nosso compromisso em levar histórias autênticas e relevantes para a tela grande. Também é um prazer consolidar essa parceria de anos com Ary e Glenda”, afirma Sabrina N. Wagon, CEO da ELO STUDIOS.