Vale a pena ver Michael? Filme entrega versão superficial do Rei do Pop

Cena de Michael (2026) - Foto: Divulgação

Dirigido por Antoine Fuqua e escrito por John Logan, Michael chega aos cinemas com a ambição declarada de condensar uma das trajetórias mais complexas e controversas da cultura pop em pouco mais de duas horas.

O resultado, no entanto, está longe de configurar um retrato definitivo. O filme opta por um caminho muito específico e, sobretudo, seguro. Em vez de investigar as camadas que compõem a figura de Michael Jackson, constrói uma versão romantizada, cuidadosamente controlada e narrativamente domesticada de sua vida.



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Mais do que uma cinebiografia tradicional, o longa se aproxima de uma hagiografia moderna. A palavra, historicamente associada a narrativas sobre santos, se encaixa com precisão.

Michael é retratado menos como um indivíduo atravessado por contradições e mais como uma entidade quase mítica, guiada por talento, sensibilidade e incompreensão alheia. As arestas são suavizadas, os conflitos são reduzidos a obstáculos pontuais e a complexidade psicológica dá lugar a uma reverência constante.

O roteiro de Logan avança de maneira quase protocolar, organizando a narrativa como uma linha do tempo ilustrada. Momentos icônicos surgem, cumprem sua função e rapidamente dão lugar ao próximo grande acontecimento.



Não há espaço para contemplação, para ambiguidade ou para investigação mais profunda das consequências emocionais dessas experiências. O que poderia ser um mergulho na formação de um artista singular se transforma em uma vitrine de feitos já conhecidos.

Nesse sentido, Michael frequentemente parece uma página da Wikipédia filtrada por um estúdio. É informativo, sim, mas também excessivamente polido e visivelmente higienizado. Tudo o que poderia gerar desconforto, questionamento ou tensão mais duradoura é cuidadosamente aparado.

O filme não ignora completamente as dificuldades, mas as apresenta de forma controlada, quase como notas de rodapé em uma narrativa que se recusa a sair da zona de conforto. Há uma clara preocupação em preservar a imagem, em consolidar um legado específico e em oferecer ao público uma experiência que funcione mais como celebração do que como reflexão.



O problema é que, ao fazer isso, o filme abre mão justamente do que tornaria essa história verdadeiramente fascinante: suas contradições.

Da infância rígida ao estrelato inevitável

A estrutura acompanha o jovem Michael nos tempos de The Jackson 5, sob a tutela rígida do pai, Joe Jackson. A relação familiar aparece como principal eixo dramático, marcada por disciplina extrema e episódios de abuso, ainda que tratados de forma simplificada.

Interpretado com intensidade por Colman Domingo, Joe surge como uma figura autoritária que impulsiona o talento do filho ao mesmo tempo em que o oprime. Já a mãe, vivida por Nia Long, representa um ponto de equilíbrio emocional, mas recebe pouco espaço narrativo.

Cena de Michael (2026) | Foto: Divulgação

Mesmo quando há potencial para aprofundamento, seja nas dinâmicas familiares ou nas pressões psicológicas da fama precoce, o filme recua. A narrativa avança rapidamente de um marco a outro, quase de forma automática, como se estivesse apenas listando momentos históricos sem realmente explorá-los.



Esse movimento acaba transformando a ascensão de Michael Jackson em algo inevitável, quase predestinado. O roteiro pouco se interessa pelas zonas de dúvida, pelos momentos de fragilidade ou pelas possíveis rupturas internas que poderiam dar densidade à trajetória. Em vez disso, opta por uma progressão linear e confortável, em que cada conquista parece apenas o próximo passo lógico de um destino já traçado.

Além disso, há uma evidente limitação na forma como o universo familiar é desenvolvido. Os irmãos aparecem como figuras periféricas, sem individualidade ou função dramática relevante, o que empobrece a compreensão daquele ambiente coletivo que foi fundamental na formação artística de Michael.

Relações complexas são reduzidas a esboços, e conflitos que poderiam sustentar o drama são rapidamente resolvidos ou simplesmente abandonados. O que resta é uma base narrativa funcional, mas rasa, que sustenta a história sem jamais aprofundá-la.

Jaafar Jackson sustenta o espetáculo

O grande destaque do filme é a atuação de Jaafar Jackson. Em seu primeiro trabalho de grande escala, ele impressiona ao reproduzir voz, gestos e presença de palco de Michael Jackson com precisão surpreendente.

Ainda assim, há limitações. Nas cenas que exigem maior carga emocional, especialmente nos momentos mais íntimos, a atuação perde força. A falta de experiência fica evidente, embora nunca comprometa completamente o desempenho.

Nas sequências musicais, no entanto, Jaafar Jackson brilha. É nesses momentos que o filme finalmente encontra ritmo e propósito. As recriações de performances icônicas e do álbum Thriller aproximam a experiência de um grande espetáculo ao vivo, com energia contagiante, precisão coreográfica e um cuidado técnico impressionante.

Figurino, iluminação e enquadramento trabalham juntos para reconstruir, com fidelidade quase obsessiva, a presença de Michael Jackson no palco, evocando uma memória coletiva que o público reconhece instantaneamente.

Cena de Michael (2026) | Foto: Divulgação

O problema é que, quanto mais o filme acerta nesses momentos, mais evidencia suas fragilidades fora deles. As sequências musicais não apenas se destacam, elas sustentam o longa. É como se a narrativa existisse apenas para conduzir o espectador de um número ao outro. Quando a música para, o filme perde força, ritmo e impacto emocional.



Com isso, a experiência se torna irregular. Há um envolvimento imediato durante as performances, mas ele se dissipa rapidamente nas cenas dramáticas, que raramente alcançam o mesmo nível de intensidade.

Em vez de integrar essas apresentações ao desenvolvimento do personagem, o filme as utiliza como pontos de sustentação, criando uma estrutura que funciona mais como uma coletânea de grandes momentos do que como uma história coesa.

Um espetáculo que evita conflitos

Michael não é exatamente uma cinebiografia no sentido tradicional. Funciona muito mais como um tributo, e um tributo que deliberadamente evita conflitos. A escolha narrativa é clara desde cedo: em vez de investigar as zonas de sombra que ajudaram a construir a figura de Michael Jackson, o filme opta por uma abordagem segura, que privilegia a admiração em detrimento da análise.

Os aspectos mais controversos de sua vida são completamente ignorados, o que resulta em uma versão infantilizada do personagem. Michael não é retratado como alguém atravessado por dilemas internos ou contradições, mas como uma figura essencialmente pura, gentil e incompreendida. Mesmo comportamentos mais excêntricos são enquadrados como traços de sensibilidade ou ingenuidade, nunca como sinais de conflito ou complexidade.

Essa escolha esvazia o potencial dramático da história. Ao eliminar qualquer tensão real, o filme reduz sua própria capacidade de provocar reflexão. O que poderia ser um estudo de personagem se transforma em uma narrativa linear e confortável, onde os obstáculos existem apenas para reforçar a grandeza do protagonista.

A sensação constante é de que tudo foi cuidadosamente calculado, desde os eventos selecionados até a forma como são apresentados. Nada parece espontâneo ou arriscado. Cada cena transmite a ideia de controle, como se houvesse um limite claro sobre o que pode ou não ser mostrado.

Nesse contexto, a influência da família Jackson na produção se torna evidente. As escolhas narrativas revelam um projeto comprometido com a preservação de um legado específico, mais preocupado em consolidar uma imagem do que em investigá-la. O filme não busca questionar, tensionar ou revisitar criticamente essa trajetória. Seu objetivo é celebrar, ainda que isso signifique simplificar uma das figuras mais complexas da cultura pop.

Nostalgia, espetáculo e limites

Existe uma lógica bastante clara por trás do projeto. Michael funciona como um grande evento para fãs, uma experiência pensada para gerar reconhecimento imediato e emoção coletiva nas salas de cinema. Nesse sentido, se aproxima de produções da Marvel Studios, em que o impacto está muito mais na resposta do público do que na complexidade da narrativa.

As performances musicais assumem o centro da experiência e, em muitos momentos, conseguem compensar parcialmente as fragilidades do roteiro. Há uma força inegável nessas sequências, capazes de envolver o espectador e sustentar o interesse mesmo quando a história perde fôlego. Ainda assim, essa dependência reforça a sensação de que o filme se apoia mais no legado pré-existente do artista do que em uma construção própria.

Cena de Michael (2026) | Foto: Divulgação

O desfecho reforça essa percepção ao sugerir explicitamente uma continuação, como se esta fosse apenas a primeira parte de um projeto maior. Essa escolha contribui para a sensação de incompletude e evidencia uma lógica mais industrial do que artística.



Em vez de oferecer uma obra artisticamente relevante, o filme se posiciona como um produto em expansão, pensado para manter o interesse e prolongar a experiência.

Vale a pena assistir?

Michael impressiona na forma, mas deixa a desejar no conteúdo. Funciona como espetáculo e como homenagem, mas falha ao tentar se afirmar como retrato humano.

Para fãs de Michael Jackson, a experiência pode ser envolvente, marcada por nostalgia, reconhecimento e pela força das performances musicais. Há prazer em revisitar esses momentos, em ver recriações cuidadosas e em se reconectar com um legado incontornável da música pop.

Para espectadores mais críticos, no entanto, a sensação é outra. O filme pouco acrescenta ao que já se sabe e evita qualquer aprofundamento real. Ao priorizar o mito e ignorar as contradições, entrega uma narrativa segura, mas limitada.

No fim, trata-se de um retrato bem embalado e tecnicamente competente, mas que abre mão da complexidade. Para quem já admira Michael Jackson, funciona como uma celebração envolvente. Já para quem busca uma compreensão mais profunda, a sensação é a de uma oportunidade perdida.