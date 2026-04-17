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NEGOCIAÇÃO HISTÓRICA

Mansão onde viveu astro de Hollywood é vendida por R$ 200 milhões

Casa foi construída em 1928 e passou por diversas reformas ao longo dos anos

Edvaldo Sales
Por

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Casa foi construída em 1928 e passou por diversas reformas ao longo dos anos
Casa foi construída em 1928 e passou por diversas reformas ao longo dos anos -

A antiga mansão onde viveu o ator Bruce Willis (‘Duro de Matar’), em Beverly Hills, foi vendida por US$ 41,25 milhões, cerca de R$ R$ 205 milhões, em uma negociação discreta nesta semana, segundo o The New York Post.

O valor coloca o negócio como o segundo maior do setor residencial no Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2026.

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Os atuais proprietários, Andrea e Carlos Alberini, executivo da Guess e ex-co-CEO da Restoration Hardware, haviam adquirido o imóvel em 2014 por US$ 16,5 milhões.

Antes da negociação, a casa pertenceu a Willis, que a comprou cerca de uma década antes por US$ 9 milhões do produtor Alan Ladd Jr.

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Mansão histórica

A mansão foi construída em 1928 e fica localizada na Benedict Canyon Drive. A casa passou por diversas reformas ao longo dos anos. A propriedade conta com sete quartos em um terreno de quase um hectare, piscina em estilo resort, jardins paisagísticos e múltiplas lareiras.

Além disso, os interiores preservam elementos originais, como vigas expostas, e incluem amplas áreas de convivência, cozinha com duas ilhas, sala de jantar formal e escritório com painéis de madeira.

A suíte principal dispõe de terraço, banheiro com padrão de spa e dois closets, além de espaços como sala de cinema e adega.

A negociação foi intermediada por corretores de alto padrão ligados aos grupos Resident e Compass, enquanto a identidade do comprador não foi revelada.

Onde Bruce Willis vive atualmente?

Bruce Willis
Bruce Willis | Foto: Reprodução

Willis e a esposa, Emma Heming, mudaram-se para uma propriedade em Bedford Corner, no estado de Nova York, onde criaram os filhos até venderem o imóvel em 2020. Durante a pandemia, a família passou um período em Idaho, antes de retornar à Califórnia.

Em 2023, Emma Heming tornou público que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, condição que exige cuidados permanentes. Desde então, Willis vive em uma residência adaptada e térrea próxima à casa principal da família, buscando maior conforto e acompanhamento contínuo.

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Tags:

bruce willis Hollywood

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