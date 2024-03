Filha de Bruce Willis e Demi Moore descobre que é autista aos 29 | A TARDE

Filha caçula de Demi Moore e Bruce Willis, Tallulah Willis revelou que recebeu diagnóstico tardio de autismo. A influenciadora, de 30 anos, usou as suas redes para explicar que só soube do fato no ano passado, aos 29 anos de idade.

Na web, ela compartilhou um vídeo em que aparece com o pai, ainda criança, mexendo em sua orelha enquanto ele dá uma entrevista na TV. "Diga que você é autista sem dizer que é autista", escreveu Tallulah.

Em resposta a um fã nos comentários, ela revelou, então, que foi diagnosticada no ano passado com o transtorno do espectro autista. "Na verdade, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre meu diagnóstico. Descobri neste verão e isso mudou minha vida", escreveu.

Demi Moore, 61, e Bruce Willis, 68, foram casados entre 1987 e 2000. Eles também são pais de Rumer, 35, e Scout, 32. Em 2022, Bruce foi diagnosticado com demência e está afastado do trabalho.

Em recente entrevista ao "The Drew Barrymore Show", Tallulah falou sobre a situação atual do pai. "Ele é o mesmo e acho que aprendi que é a melhor coisa que se pode pedir. Eu vejo amor quando estou com ele. É meu pai e ele me ama, o que é realmente especial", contou.