O filme de ação e comédia da Netflix que vai salvar sua terça-feira

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Esse filme de ação e comédia da Netflix é ideal para sua maratona durante a semana - Foto: Divulgação

A semana ainda está no começo, mas a vontade de assistir boas produções para fugir do tédio persiste ao longo dos dias. Pensando nisso, a Netflix tem um filme de ação perfeito para quem gosta de adrenalina com humor.

Lançado nos cinemas e disponível no streaming, Trem-Bala recebeu críticas mistas, com 53% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, mas conquistou o público, alcançando 76% de aprovação na mesma plataforma.

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Uma missão que sai dos trilhos

Ladybug (Brad Pitt) é um assassino azarado, determinado a fazer seu trabalho pacificamente depois de muitas missões saírem dos trilhos. Quase desistindo da carreira, ele é recrutado por Maria Beetle (Sandra Bullock) para coletar uma maleta em um trem-bala que vai de Tóquio a Morioka.

O plano simples rapidamente se complica quando ele descobre que não está sozinho: outros assassinos estão a bordo, todos com objetivos conectados, e conflitantes.

A bordo de um dos trens-bala Shinkansen, no Japão, Ladybug se vê cercado por adversários letais como Kimura, Prince, Tangerine e Lemon.

Além dos confrontos, uma ameaça maior paira sobre todos: uma bomba que será acionada caso o trem reduza a velocidade abaixo de 80 km/h, a menos que um resgate seja pago. Com isso, o protagonista precisa encontrar uma saída em meio ao caos.

Elenco estrelado e direção experiente

Além de Brad Pitt, Sandra Bullock e Bad Bunny, o filme reúne nomes como Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Michael Shannon e Logan Lerman.

A direção é de David Leitch, conhecido por trabalhos em produções como Deadpool 2, Atomic Blonde e John Wick, reforçando a proposta de ação estilizada e ritmo acelerado.

Por que vale a sessão na terça-feira

Apesar da recepção morna da crítica, o longa encontrou força entre os espectadores, especialmente pelo tom irreverente e pelas sequências de ação coreografadas com humor.

A combinação de personagens excêntricos, ritmo dinâmico e situações inesperadas transforma a experiência em um entretenimento leve e movimentado.

Com uma proposta que mistura ação e comédia, o filme se apresenta como uma opção ideal para quem quer algo divertido e sem compromisso no meio da semana.

Entre lutas, diálogos ágeis e reviravoltas, a produção entrega exatamente o que promete: uma viagem caótica e divertida que pode tornar a terça-feira bem mais interessante.