A Conquista de Aegon: saiba tudo sobre o filme de Game of Thrones

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Filme foi confirmado durante a CinemaCon - Foto: Roman Papsuev | Amoka

A Warner Bros. confirmou o primeiro filme de ‘Game of Thrones’ (2011-2019). O projeto foi apresentado oficialmente durante a CinemaCon, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e já tem um título provisório.

‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’ (‘A Conquista de Aegon’, em tradução livre) vai mostrar um dos eventos mais importantes de todo o universo do autor George R. R. Martin, criador da série literária ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, que deu origem à primeira série.

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A produção ainda está em fase inicial e pode sofrer mudanças, mas já foi posicionada como parte dos grandes lançamentos do estúdio para 2027 em diante.

Qual a história do filme?

Game of Thrones: Aegon’s Conquest vai acompanhar Aegon I Targaryen, o conquistador original de Westeros, responsável por unificar os Sete Reinos sob um único governo.

É a história que explica, na prática, como o Trono de Ferro surgiu e por que a dinastia Targaryen se tornou tão dominante.

Aegon é retratado nos livros como o líder que consolidou seu poder com fogo e sangue, utilizando dragões para subjugar seus inimigos e moldar o continente.

Ao lado de suas irmãs e esposas, Visenya e Rhaenys, ele construiu o império que serviria de base para todos os conflitos vistos em Game of Thrones.

Roteirista de House of Cards e Andor

Beau Willimon, conhecido por seu trabalho em ‘House of Cards’ (2013-2018) e também envolvido em ‘Andor’ (2022-2025), é o responsável pelo roteiro do filme.

A escolha indica uma abordagem mais política e estratégica para a narrativa, algo que sempre foi um dos pilares da franquia.

Universo em expansão

Game of Thrones | Foto: Divulgação | HBO

Game of Thrones foi exibida entre 2011 e 2019 pela HBO. A produção teve 8 temporadas e se tornou um fenômeno mundial, conquistando dezenas de prêmios e consolidando o universo de Westeros na TV.

O primeiro derivado foi ‘A Casa do Dragão’, que é ambientado cerca de 200 anos antes dos eventos da série original. A trama foca na guerra civil da Casa Targaryen e, até o momento, conta com 2 temporadas lançadas. O terceiro ano está previsto para junho de 2026.

Já o segundo spin-off é ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, que adapta os contos de Dunk e Egg. A primeira temporada está disponível completa na HBO Max. O 2º ano estreia em 2027.