Zélia Duncan detona ataques: "Inventam mentiras ignorantes sobre a Lei Rouanet"

Dona de uma voz grave, Zélia se firmou como uma das mais reverenciadas artistas do seu tempo - Foto: Alê Catan | Divulgação

Domingo, 26, é dia de Concha. E a cantora e compositora fluminense Zélia Duncan, 61, é a grande protagonista da noite com o Bailão ZD, show que vai acontecer às 19h, como parte do projeto Concha Para Todos, que oferece apresentações musicais com um precinho mais em conta.

Dona de uma voz grave, Zélia se firmou como uma das mais reverenciadas artistas do seu tempo, e agora está trazendo para a Bahia, pela primeira vez, este show composto por um repertório recheado de músicas de todas as fases de sua trajetória artística, que já dura 45 anos e transita entre o pop, a MPB, o samba e projetos autorais.

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Ao longo da carreira, lançou 15 discos e cinco DVDs solo. Ganhou vários prêmios, gravou com grandes nomes da música brasileira e realizou projetos importantes, como o CD e DVD que fez parte da nova formação do grupo Os Mutantes (2007), Eu Me transformo em Outras.

Para a noite de domingo, Zélia convidou a amiga, cantora e compositora baiana Daniela Mercury, que fará uma participação especial.

E garante que está ansiosa para o encontro com o público, já que Salvador é um dos seus lugares favoritos para cantar.

Com participação ativa nas redes sociais, a artista afirma que ser ‘influencer’ só parece novo porque vem da internet, mas que artistas, atletas e celebridades, há muito, influenciam na vida social de um país.

Filha de pai baiano, ela argumenta que nem todo artista precisa se posicionar politicamente e que cada um faz o que pode e consegue.

E ainda defende a tese de que ser honesta não pode ser empecilho para construir uma carreira artística bem-sucedida no Brasil.

Via e-mail, Zélia Duncan conversou com o Caderno 2+ de A TARDE sobre o show, carreira, música, posicionamento na internet, Bahia, a nova música brasileira, dentre outros tópicos. Confira.

Como está a expectativa para o show de domingo?

Estou ansiosíssima, porque Salvador sempre foi um dos meus lugares favoritos pra cantar e não vou faz tempo. Eu estava com show marcado pro amado Teatro Castro Alves, mas houve tudo aquilo e ainda esperamos que reabra lindo, como sempre. Então, esse show vai ser de matar saudade, de cantar junto, olhar no olho, como a gente gosta. E ainda com a participação da amiga e super artista Daniela Mercury. Parece um sonho voltar pra Concha assim!

Em um show deste porte, é importante cantar algo que o público possa acompanhar, ou seja, teremos os grandes sucessos?

No Bailão ZD, o repertório passa por músicas de todas as fases da carreira, algumas músicas do meu repertório afetivo e aquelas que não podem ficar de fora, como por exemplo Catedral, Alma, Nos Lençóis Desse Reggae, Enquanto Durmo.

Quantos músicos te acompanham no show?

A banda estará completa: Ézio Filho (direção musical e baixo), Webster Santos (violão, guitarra e cavaco), Léo Brandão (teclado e acordéon), Christiano Galvão (bateria), Senhorita Paola e Luanah Jones nos vocais. Estamos levando o show completo!

Em que ritmo mora a sua música?

No ritmo de tudo que guardo dentro de mim. Meu HD musical é amplo, gosto de coisas diferentes, minha discografia é bem diversa, então cabe muita coisa.

| Foto: Alê Catan | Divulgação

Você tem uma participação muito ativa nas redes sociais? Se considera uma influenciadora?

Eu sou uma artista que percebeu, numa certa hora, lá em 2018, naquela campanha já violenta, cheia de mentiras e muita agressão, que precisava tentar conversar com as pessoas, entender um pouco porque ficamos assim. E porque estavam incitando as pessoas contra os artistas, inventando mentiras ignorantes sobre a Lei Rouanet e outras barbaridades. Esse lance de ‘influencer’ só parece novo porque vem da internet, mas os artistas, atletas, gente que aparece, sempre influenciaram na vida social com trabalho e atitudes. Minha vida é cantar, compor, escrever, aprender, ouvir e, hoje em dia, conversar também nas redes. Virou uma coisa importante pra mim e tenho certa facilidade pra isso. Não que seja fácil, nada é fácil. E não falo toda hora de tudo. Tem muita gente bacana pra falar. Eu falo quando sinto o impulso, tudo na espontaneidade, sabe?

Ter uma postura política tão presente e clara, em toda sua estrada, atrapalha a carreira de alguma forma ou isto não importa?

Eu acho que ser honesta não pode me atrapalhar. Tenho meu jeito de estar no mundo e, na verdade, tenho aprendido muito com isso. Você perde umas coisas e certamente ganha outras. Tenho mais consciência, isso dá trabalho e não tenho medo. Já me assustei nesse caminho, as pessoas se escondem pra ofender, mas isso diz mais delas do que de mim e quem não quiser, não ouve, não vem, fazer o quê? .. Mas me sinto firme pra seguir. Esse ano, já sabia que seria duro para o Brasil, mas temos que lutar até o fim. Democracia dá trabalho. Uma das lições que aprendi a duras penas. (risos)

Você acha que todo artista precisa se posicionar, sobretudo politicamente?

Não. Acho que cada um faz o que pode e consegue. Mas também entendi, desde 2018, que certos momentos extremos exigem que a gente, de alguma forma, mande um sinal de que estamos vendo e não concordamos com tudo. Hoje, eu respeito mais quem de alguma forma manda esse sinal. Vivemos momentos extremos e perigosos para quem gosta de se isentar também. ‘Saiba que o silêncio te antecipa e até sem falar você participa’ (trecho da canção Até Sem Falar, da própria Zélia).

Tem acompanhado a nova geração da música? Gosta de alguém?

Gosto de muitos e eles são maravilhosos! Almério, Agnes Nunes, Maria Beraldo, Fitti, Tim Bernardes, Vanessa Moreno, Joana Terra, Hiran, Juliana Linhares, Antonia Medeiros, Daíra. Posso ficar aqui até amanhã citando colegas adoráveis e talentosos.

Qual sua relação com a Bahia e com a música produzida aqui?

Bem, meu pai era de Feira, tenho tias e primos amados na Bahia. Isso já me deixa derretida e à vontade. Meu ídolo de todos os tempos da vida se chama Caetano Veloso, Simone é ídolo e amiga amada demais. Eu cantava com sotaque baiano aos 12 anos por causa de Bethânia. Meu pai cantava pela casa: ‘ah, mas que saudade eu tenho da Bahia…’. Foi assim que conheci essa terra, pela saudade dele. Preciso dizer mais? (risos).

Que recado manda para os fãs que estarão cantando e torcendo por você na Concha, domingo?

O recado é, venham, só venham, vamos matar essa saudade, eu quero ouvir vocês.

São 45 anos de carreira. Saiu tudo como você esperava?

Não, claro que não, mas muitas coisas foram ainda melhores do que imaginei.