Festa em Salvador mistura pop japonês, anime e eletrônico; conheça

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Projeto amplia seu escopo e passa a incluir também K-pop, house, hits dos anos 2000 e o city pop - Foto: André Tapioca

A cena noturna de Salvador recebe, no dia 24 de abril, a estreia de uma festa que mistura pop japonês e música eletrônica em uma proposta que une nostalgia e tendências contemporâneas.

Realizada na Casa da Felicidade, no bairro do Rio Vermelho, a festa marca o retorno de um conceito já conhecido pelo público, voltado aos fãs de trilhas de animes, games e pop asiático do leste asiático.

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Nesta nova fase, o projeto amplia seu escopo e passa a incluir também K-pop, house, hits dos anos 2000 e o city pop, estilo que resgata a estética musical japonesa das décadas passadas.



O evento nasce a partir da antiga festa HYPE, criada em meados dos anos 2010, e retorna agora repaginado, com novo nome e proposta mais abrangente, acompanhando as transformações do consumo musical e da cultura pop.

O line-up reúne nomes que fizeram parte da trajetória original do projeto, como os DJs Tommy Oliver, K1ll3r Kiki e Xand.D, além do convidado Vitz. Tommy Oliver se destaca pela atuação na cena eletrônica de Salvador nos anos 2010, com passagens pela Equilibrium e presença recorrente em edições da festa BR1NK5.

Além das atrações musicais, o evento também contará com um desfile cosplay, que premiará a melhor fantasia da noite, reforçando a conexão com o universo geek e otaku.

ARCADE – 1ª Edição

Data: 24 de abril de 2026

24 de abril de 2026 Horário: 22h

22h Local: Casa da Felicidade (Rio Vermelho)

Casa da Felicidade (Rio Vermelho) Censura: 18 anos

Ingressos: