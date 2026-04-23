FESTA
Festa em Salvador mistura pop japonês, anime e eletrônico; conheça
Evento resgata projeto dos anos 2010 e amplia proposta com K-pop e nostalgia
A cena noturna de Salvador recebe, no dia 24 de abril, a estreia de uma festa que mistura pop japonês e música eletrônica em uma proposta que une nostalgia e tendências contemporâneas.
Realizada na Casa da Felicidade, no bairro do Rio Vermelho, a festa marca o retorno de um conceito já conhecido pelo público, voltado aos fãs de trilhas de animes, games e pop asiático do leste asiático.
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Nesta nova fase, o projeto amplia seu escopo e passa a incluir também K-pop, house, hits dos anos 2000 e o city pop, estilo que resgata a estética musical japonesa das décadas passadas.
O evento nasce a partir da antiga festa HYPE, criada em meados dos anos 2010, e retorna agora repaginado, com novo nome e proposta mais abrangente, acompanhando as transformações do consumo musical e da cultura pop.
O line-up reúne nomes que fizeram parte da trajetória original do projeto, como os DJs Tommy Oliver, K1ll3r Kiki e Xand.D, além do convidado Vitz. Tommy Oliver se destaca pela atuação na cena eletrônica de Salvador nos anos 2010, com passagens pela Equilibrium e presença recorrente em edições da festa BR1NK5.
Além das atrações musicais, o evento também contará com um desfile cosplay, que premiará a melhor fantasia da noite, reforçando a conexão com o universo geek e otaku.
ARCADE – 1ª Edição
- Data: 24 de abril de 2026
- Horário: 22h
- Local: Casa da Felicidade (Rio Vermelho)
- Censura: 18 anos
Ingressos:
- R$25,00 + taxa (Antecipado via Sympla)
- R$35,00 (Na porta até 23h30)
- R$40,00 (Na porta após 23h30)
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