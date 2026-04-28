Ator de 'Cidade de Deus' agradece Lula pelo Bolsa Família: "Melhor da América"

Rubens Sabino usou seu perfil do Instagram para elogiar o presidente Lula e o Bolsa Família, programa social do Governo Federal. Conhecido por interpretar o personagem Neguinho no filme brasileiro “Cidade de Deus”, de 2002, o ator confessou que usa o benefício para sobreviver.

Vivendo em situação de rua no Rio de Janeiro, o artista contou que usa os R$ 600 para comprar mercadorias para revenda, multiplicando o valor ofertado. Ele ainda rebateu os comentários preconceituosos dos internautas, que muitas vezes o acusam de usar o dinheiro para comprar drogas.

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“Esse aqui é o meu saldo no Bolsa Família de hoje, R$600,00. Esse é o barulhinho que o Lula faz o pobre ouvir. Porque o pobre só escuta esse barulho aqui por causa do Lula, muito obrigado pelos R$600,00”, disse.

Melhor governo da América Latina

Em seu relato, Rubens também afirmou que os pobres só tiveram acesso a alimentação e outros itens essenciais graças ao presidente Lula, ressaltando que considera a política de distribuição de renda do Brasil como a melhor da América Latina.

“O nome disso aqui se chama distribuição de renda, o governo Lula dá para moradores de ruas igual a mim. Então, quando você fala que o Bolsa Família e os programas sociais do Lula são ruins, não é. Eu que moro na rua estou tendo até uma estabilidade econômica”, explicou.

| Foto: Reprodução

“Porque eu vou te falar, já vendi tanta mercadoria no mês passado por causa dos R$600,00. Então, eu quero agradecer ao Lula, para essa política de distribuição de renda que deve ser uma das melhores da América Latina”, comentou Rubens”, concluiu.

Bolsa Família foi criado por Lula

O programa Bolsa Família surgiu em outubro de 2003. Ele foi criado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da Medida Provisória 132, convertida na Lei nº 10.836 em 9 de janeiro de 2004.

O benefício fez parte do Fome Zero, programa proposto por Lula para erradicar a fome no Brasil. Ele unificou benefícios anteriores criados no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), como o Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação e Auxílio-Gás.