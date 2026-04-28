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ELOGIO SINCERO

Ator de 'Cidade de Deus' agradece Lula pelo Bolsa Família: "Melhor da América"

O artista fez um vídeo elogiando o programa social do Presidente da República

Franciely Gomes
Por

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O programa do governo beneficia diversos brasileiros
O programa do governo beneficia diversos brasileiros - Foto: MDAS | Divulgação

Rubens Sabino usou seu perfil do Instagram para elogiar o presidente Lula e o Bolsa Família, programa social do Governo Federal. Conhecido por interpretar o personagem Neguinho no filme brasileiro “Cidade de Deus”, de 2002, o ator confessou que usa o benefício para sobreviver.

Vivendo em situação de rua no Rio de Janeiro, o artista contou que usa os R$ 600 para comprar mercadorias para revenda, multiplicando o valor ofertado. Ele ainda rebateu os comentários preconceituosos dos internautas, que muitas vezes o acusam de usar o dinheiro para comprar drogas.

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“Esse aqui é o meu saldo no Bolsa Família de hoje, R$600,00. Esse é o barulhinho que o Lula faz o pobre ouvir. Porque o pobre só escuta esse barulho aqui por causa do Lula, muito obrigado pelos R$600,00”, disse.

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Melhor governo da América Latina

Em seu relato, Rubens também afirmou que os pobres só tiveram acesso a alimentação e outros itens essenciais graças ao presidente Lula, ressaltando que considera a política de distribuição de renda do Brasil como a melhor da América Latina.

“O nome disso aqui se chama distribuição de renda, o governo Lula dá para moradores de ruas igual a mim. Então, quando você fala que o Bolsa Família e os programas sociais do Lula são ruins, não é. Eu que moro na rua estou tendo até uma estabilidade econômica”, explicou.

Imagem ilustrativa da imagem Ator de 'Cidade de Deus' agradece Lula pelo Bolsa Família: "Melhor da América"
| Foto: Reprodução

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“Porque eu vou te falar, já vendi tanta mercadoria no mês passado por causa dos R$600,00. Então, eu quero agradecer ao Lula, para essa política de distribuição de renda que deve ser uma das melhores da América Latina”, comentou Rubens”, concluiu.

Bolsa Família foi criado por Lula

O programa Bolsa Família surgiu em outubro de 2003. Ele foi criado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da Medida Provisória 132, convertida na Lei nº 10.836 em 9 de janeiro de 2004.

O benefício fez parte do Fome Zero, programa proposto por Lula para erradicar a fome no Brasil. Ele unificou benefícios anteriores criados no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), como o Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação e Auxílio-Gás.

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