Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM

Deputada do PT propõe homenagem à Ana Paula, campeã do BBB

Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública
Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública - Foto: Divulgação | Globo

A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, pode receber a Medalha Tiradentes, principal honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Um projeto de resolução para conceder a homenagem foi apresentado pela deputada Verônica Lima (PT).

A proposta foi publicada no Diário Oficial da Alerj na segunda-feira, 27, e ainda será analisada pelas comissões da Casa antes de seguir para votação em plenário.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A deputada afirma, no texto do projeto, que a homenagem se justifica pela “meritória e destacada atuação na defesa das causas sociais e do entretenimento, como os direitos femininos e a paridade de gênero”.

Leia Também:

Além de Ana Paula: três mulheres que já venceram o BBB são Atlético-MG
Ana Paula campeã do BBB 26: veja quanto já recebeu cada vencedor
Irmã de Ana Paula Renault justifica segredo sobre morte do pai

Vencedora do reality com mais de 75% dos votos, Ana Paula, que é mineira, levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública. Atualmente, reúne cerca de 9,6 milhões de seguidores nas redes sociais.

A Medalha Tiradentes reúne um conjunto de homenageados, entre políticos e artistas, e inclui nomes como:

  • Ludmilla
  • Belo
  • Preto Zezé
  • Rebeca Andrade
  • Wagner Moura

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Paula ana paula renault BBB

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública
Play

Daniela Mercury insinua que Edson Gomes agride mulher e cantor reage

Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública
Play

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

x