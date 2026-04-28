Deputada do PT propõe homenagem à Ana Paula, campeã do BBB

Siga o A TARDE no Google

Ana Paula levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública - Foto: Divulgação | Globo

A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, pode receber a Medalha Tiradentes, principal honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Um projeto de resolução para conceder a homenagem foi apresentado pela deputada Verônica Lima (PT).

A proposta foi publicada no Diário Oficial da Alerj na segunda-feira, 27, e ainda será analisada pelas comissões da Casa antes de seguir para votação em plenário.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A deputada afirma, no texto do projeto, que a homenagem se justifica pela “meritória e destacada atuação na defesa das causas sociais e do entretenimento, como os direitos femininos e a paridade de gênero”.

Vencedora do reality com mais de 75% dos votos, Ana Paula, que é mineira, levou o prêmio de R$ 5,7 milhões e ampliou sua visibilidade pública. Atualmente, reúne cerca de 9,6 milhões de seguidores nas redes sociais.

A Medalha Tiradentes reúne um conjunto de homenageados, entre políticos e artistas, e inclui nomes como: