CONFUSÃO NA BAHIA
Daniela Mercury vs. Edson Gomes e mais; relembre brigas de outros artistas baianos
As confusões foram protagonizadas por grandes nomes da música baiana
A briga da cantora Daniela Mercury com Edson Gomes deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 29. Durante a premiação do troféu Dodô e Osmar, a cantora insinuou que o colega é agressor de mulheres e foi rebatida por ele.
A confusão entre os artistas relembrou a memória do público sobre outras polêmicas envolvendo grandes artistas baianos. Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu as confusões mais famosas entre outros cantores da Bahia.
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Confira a lista completa:
Igor Kannário e Chiclete Ferreira
Uma das rivalidades mais conhecidas pela população baiana, a briga entre Igor Kannário e Chiclete Ferreira durou anos. Apesar da confusão não ter uma causa concreta, os artistas trocaram uma série de indiretas e "diretas" durante programas de TV e letras de músicas.
Daniela Mercury e Tony Salles
Treta marcante do Carnaval de Salvador de 2025, Daniela Mercury trocou farpas com o cantor Tony Salles de cima do trio elétrico. A artista ficou indignada com o fato do trio do colega encostar no seu e o chamou de “moleque”, recebendo a justificativa de que Tony estava atrasado.
Manno Góes e Tuca Fernandes
Parceiros de criação do grupo Jammil e Uma Noites, Manno Góes e Tuca Fernandes romperam a amizade de anos. Manno chegou a negar uma suposta volta à banda e alfinetou o ex-amigo, recebendo uma resposta direta de Tuca.
Oh Polêmico e Zé Paredão
Os cantores de pagode baiano protagonizaram uma confusão envolvendo indiretas e vazamento de vídeos íntimos da influenciadora Natalya Nery, ex-namorada dos dois. Deivison Nascimento, conhecido como Oh Polêmico, discutiu com Jefferson Souza, o Zé Paredão, em um evento pré-carnaval, e passou a mandar mensagens nas redes sociais sobre o caso, ganhando repercussão nacional.
Bell Marques e Filhos de Gandhy
Confusão mais recente da lista, Bell Marques foi criticado pelos representantes do bloco Afoxé Filhos de Gandhy durante o Carnaval de 2026. A crítica foi feita devido a ordem dos desfiles da folia, onde o Gandhy alegou que Bell passou na frente, os desrespeitando.
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