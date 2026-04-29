Daniela Mercury vs. Edson Gomes e mais; relembre brigas de outros artistas baianos

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A briga da cantora Daniela Mercury com Edson Gomes deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 29. Durante a premiação do troféu Dodô e Osmar, a cantora insinuou que o colega é agressor de mulheres e foi rebatida por ele.

A confusão entre os artistas relembrou a memória do público sobre outras polêmicas envolvendo grandes artistas baianos. Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu as confusões mais famosas entre outros cantores da Bahia.

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Confira a lista completa:

Igor Kannário e Chiclete Ferreira

Igor Kannário e Chiclete eram amigos antes da treta | Foto: Reprodução | Instagram

Uma das rivalidades mais conhecidas pela população baiana, a briga entre Igor Kannário e Chiclete Ferreira durou anos. Apesar da confusão não ter uma causa concreta, os artistas trocaram uma série de indiretas e "diretas" durante programas de TV e letras de músicas.

Daniela Mercury e Tony Salles

Daniela criticou Tony durante a briga | Foto: Reprodução | Youtube

Treta marcante do Carnaval de Salvador de 2025, Daniela Mercury trocou farpas com o cantor Tony Salles de cima do trio elétrico. A artista ficou indignada com o fato do trio do colega encostar no seu e o chamou de “moleque”, recebendo a justificativa de que Tony estava atrasado.

Manno Góes e Tuca Fernandes

Manno e Tuca não se falam mais | Foto: Divulgação

Parceiros de criação do grupo Jammil e Uma Noites, Manno Góes e Tuca Fernandes romperam a amizade de anos. Manno chegou a negar uma suposta volta à banda e alfinetou o ex-amigo, recebendo uma resposta direta de Tuca.

Oh Polêmico e Zé Paredão

Os artistas namoraram a mesma mulher | Foto: Reprodução | Instagram

Os cantores de pagode baiano protagonizaram uma confusão envolvendo indiretas e vazamento de vídeos íntimos da influenciadora Natalya Nery, ex-namorada dos dois. Deivison Nascimento, conhecido como Oh Polêmico, discutiu com Jefferson Souza, o Zé Paredão, em um evento pré-carnaval, e passou a mandar mensagens nas redes sociais sobre o caso, ganhando repercussão nacional.

Bell Marques e Filhos de Gandhy

Bell não comentou sobre a confusão | Foto: Reprodução | Instagram

Confusão mais recente da lista, Bell Marques foi criticado pelos representantes do bloco Afoxé Filhos de Gandhy durante o Carnaval de 2026. A crítica foi feita devido a ordem dos desfiles da folia, onde o Gandhy alegou que Bell passou na frente, os desrespeitando.