Tributo a Amy Winehouse chega a Salvador; confira data

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Salvador se prepara para receber o projeto Amy Reggaehouse. O evento chega à capital baiana no dia 09 de maio, no Largo da Tieta, localizado no Pelourinho, fazendo uma releitura dos grandes sucessos da cantora Amy Winehouse.

Os clássicos da artista se misturam a arranjos de reggae, soul, jazz e a música brasileira, com a participação especial da Banda Us Beatles, criando um encontro inédito entre diferentes influências e gerações.

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“Mais do que um show, o público pode esperar uma noite de conexão, energia e emoção no cenário histórico do Pelourinho, em Salvador. Estou ansiosa para esse encontro”, afirmou a cantora Clariana Fróes, representante de Amy.

Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados através da plataforma Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/amy-reggaehouse-convida-em-salvador/3384647