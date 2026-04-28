Armandinho e Dadi celebram 50 anos em show intimista em Salvador

Referência na invenção de uma linguagem instrumental brasileira que atravessa o frevo, o choro, o rock e a MPB, a banda A Cor do Som consolidou, desde os anos 1970, um som que ajudou a expandir os limites da música popular no país.

Parte essencial dessa trajetória passa pelo diálogo entre Armandinho Macêdo e Dadi Carvalho, músicos que, ao longo de décadas, construíram uma parceria marcada pela fluidez entre gêneros e pela amizade.

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É esse encontro que chega ao palco da Estação Rubi, nesta sexta-feira, 1º, e sábado, 2, no Centro Histórico de Salvador, em um show que transforma a longa convivência musical em uma apresentação intimista, centrada na troca entre os dois artistas.

O espetáculo parte da obra d’A Cor do Som, mas se expande para outras referências da trajetória dos dois artistas. No repertório, clássicos como Beleza Pura, Zanzibar e Menino Deus dividem espaço com frevos, choros e canções de compositores como Caetano Veloso e Gilberto Gil, costurados por momentos instrumentais e releituras que valorizam a liberdade de criação.

“É uma comemoração, a gente não está lançando nada a princípio, mas a gente comemora essa amizade, essa irmandade que a gente tem através desses mais de 50 anos de convivência tocando juntos”, afirma Armandinho.

A ideia do formato nasceu da impossibilidade de levar a banda completa para o palco e acabou se transformando na proposta do show.

A partir daí, o que poderia ser restrição virou uma grande ideia: um show centrado no diálogo entre guitarra, bandolim e baixo, com inserções pontuais de teclados e percussão, reforçando o caráter direto e espontâneo da apresentação.

Para Dadi, o principal motor do espetáculo está justamente na relação construída ao longo do tempo. “O que mais me anima é estar junto do Armando no palco. Sabe que a gente se sente muito bem tocando junto, sabe, desde sempre. E é um prazer tocar com o Armandinho”. A sintonia, segundo ele, se traduz tanto na execução quanto na atmosfera do show.

Trajetórias que se cruzam

A parceria entre os dois remonta aos anos 1970, quando se aproximaram a partir do convívio com os Novos Baianos e, posteriormente, na formação da Cor do Som.

Desde então, estabeleceram um diálogo musical que atravessa diferentes fases da música brasileira, da herança tropicalista à consolidação de uma linguagem instrumental que mescla rock, jazz e ritmos brasileiros.

“Então a gente tem uma história muito grande juntos”, resume Dadi, ao lembrar os encontros no período em que acompanharam Moraes Moreira e deram origem ao grupo. Essa trajetória compartilhada aparece de forma orgânica no repertório, que resgata canções marcantes, mas também abre espaço para improvisos e variações.

“Ah, é muito bom... a gente vai tocar algumas músicas d’A Cor do Som que a gente toca sempre juntos e é muito prazer, porque a gente parece que é exatamente como a gente sempre teve em cima do palco, tocando aquelas músicas”, diz o baixista. “Vem tudo de volta assim pra gente”, comenta.

Ao mesmo tempo, o show não se limita ao passado. A proposta inclui composições individuais e incursões por outras fases da carreira de ambos, ampliando o escopo da apresentação sem perder o eixo central da parceria.

Estação Rubi

O encontro também marca um momento especial para a cena cultural de Salvador: a reabertura da Estação Rubi, agora instalada no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico. O espaço aposta em uma programação mais intimista, voltada à escuta e à proximidade entre artistas e público, criando um ambiente que favorece apresentações como essa.

“Eu acho (o espaço) maravilhoso, a Bahia valoriza muito a cultura, o movimento cultural da Bahia é muito forte”, afirma Dadi. “Eu dou os parabéns aqui para esse projeto da Estação Rubi porque é o que a gente precisa disso, a gente saber que tem espaço para apresentar a nossa arte”.

Nesse contexto, o show ganha contornos de celebração, não apenas da parceria entre os músicos, mas da própria experiência de fazer música ao vivo em um espaço que privilegia o encontro.

Não à toa, Dadi resume o show com uma só palavra: felicidade. “Felicidade de estar em cima de um palco, fazendo o que a gente sabe fazer, que é música. ” A expectativa, segundo ele, é que o público compartilhe dessa sensação. “A gente espera que as pessoas saiam muito felizes, se sentindo bem, porque a música tem esse poder de emocionar a gente”, completa.

Armandinho & Dadi

Data: sexta-feira (1º) e sábado (2)

Horário: 20h

Local: Palacete Tirachapéu (Rua Chile, 1, Centro Histórico)

Ingressos: R$ 280 e R$ 140

Vendas: WhatsApp: 71 99993.7110 e 99992.9868, de segunda a sábado, das 10h às 19h

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.