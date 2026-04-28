Véspera de feriado será animada com forró em Salvador

Siga o A TARDE no Google

A cidade de Salvador entra em clima de festa para o feriado do Dia do Trabalhador, que acontece nesta sexta-feira, 1º, com a apresentação da banda Ú Tal do Xote nesta quinta-feira, 30, às 21h, durante 5ª edição do Forró da Green, que acontece na The Green House, no bairro do Rio Vermelho.

O evento ocorre na véspera de feriado e integra a programação pré-junina da capital baiana, reunindo música e dança em uma noite dedicada ao forró.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Programação e atrações

Além do show da UTX, a festa contará com:

Aulão Cabrueira

Participações de Zefa

Presença de Cicinho de Assis

A proposta é reunir o público que acompanha o circuito de eventos juninos em Salvador, com uma experiência que mistura tradição e entretenimento.

Repertório e temporada junina

No palco, a Ú Tal do Xote apresenta um repertório que combina músicas autorais e releituras de clássicos do gênero.

O show faz parte da circulação da banda para o São João de 2026, período em que o grupo já tem apresentações previstas em diversas cidades da Bahia.

Evento chega à 5ª edição

O Forró da Green chega à sua quinta edição consolidado como parte do calendário junino de Salvador, atraindo público interessado em eventos temáticos e experiências culturais ligadas ao forró.

A compra de ingressos já está no último lote e deve ser feita diretamente no site oficial do evento.