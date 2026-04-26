Banda improvisa show durante engarrafamento na BR-324; veja vídeo

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A banda Kart Love surpreendeu quem passava pela BR-324, neste domingo, 26. A região estava congestionada por conta de uma interdição na pista. Ele, que voltava da Micareta de Itagimirim, no extremo sul da Bahia, para Salvador, aproveitou o momento para improvisar um show.

O vocalista, junto com os músicos da banda, desceu do ônibus da equipe e fez uma apresentação no asfalto da estrada parada. O momento foi compartilhado entre motoristas e passageiros que estavam presos no congestionamento.

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Em suas redes sociais, o vídeo do show improvisado, no qual canta “A Lenda”, da dupla Sandy & Junior, viralizou entre os fãs. Ainda na brincadeira com a situação inusitada, Kart Love intitulou a ocasião como “Ao Vivo no Engarrafamento — Vol. 1”.

Kart Love, cujo nome é Lucas Kart, é conhecido como um dos nomes mais populares do arrocha universitário, principalmente na Bahia. Sua carreira é marcada por sucessos do gênero, como “Eu Quero Meu BB de Volta”, “Vai Lembrar” e “Beija Não”.

Veja o momento: