Diggo reúne Léo Santana e convidados em novo audiovisual

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Léo Santana participou do projeto ao lado de Diggo - Foto: Divulgação

O cantor Diggo gravou seu novo audiovisual na última terça-feira, 21. Com tema “Diggo: A Cara do Brasil”, o projeto contou com a participação de diversos convidados, incluindo o cantor Léo Santana, que fez parte do hit “Hipnotiza”, sucesso durante o Carnaval 2026.

Com previsão de lançamento para a próxima sexta-feira, dia 1º de maio, o projeto mistura regravações de grandes faixas do pagode, composições autorais e músicas inéditas. A intenção é valorizar as raízes e a identidade nacional da música.

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“Esse é um projeto que exala a essência do pagode, do Brasil e a minha! É sobre representar de onde eu vim e poder dividir isso com a galera de um jeito verdadeiro, com alegria, energia e muita identidade”, explicou Diggo.