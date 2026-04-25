SUCESSO
Diggo reúne Léo Santana e convidados em novo audiovisual
O projeto valoriza a identidade e cultura nacional
O cantor Diggo gravou seu novo audiovisual na última terça-feira, 21. Com tema “Diggo: A Cara do Brasil”, o projeto contou com a participação de diversos convidados, incluindo o cantor Léo Santana, que fez parte do hit “Hipnotiza”, sucesso durante o Carnaval 2026.
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Com previsão de lançamento para a próxima sexta-feira, dia 1º de maio, o projeto mistura regravações de grandes faixas do pagode, composições autorais e músicas inéditas. A intenção é valorizar as raízes e a identidade nacional da música.
“Esse é um projeto que exala a essência do pagode, do Brasil e a minha! É sobre representar de onde eu vim e poder dividir isso com a galera de um jeito verdadeiro, com alegria, energia e muita identidade”, explicou Diggo.
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